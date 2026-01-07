Sır dolu 6 günün şifresi çözüldü! Markette “iyiyim” pozu verdi ama, Şara 12 dakika süren çatışmada fena yaralanmış
Suriye lideri Şara'nın 6 gün boyunca kamuoyunun önüne çıkmaması suikast iddialarını gündeme getirdi. Bir dönem Şara'ya en yakın isimlerden biri olan Nusra Cephesi'nin kurucularından Salih El Hamavi, 30 Aralık'ta Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda rutin bir toplantıdayken saldırıya uğradığını öne sürdü. 12 dakika süren çatışmada Şara'nın göğsünden şarapnel parçasıyla yaralandığı ve yüzünde morluk oluştuğu belirtildi. Şara'nın danışmanı Abdurrahim Attun'un da ağır yaralandığı iddia edildi.