Sır dolu 6 günün şifresi çözüldü! Markette "iyiyim" pozu verdi ama, Şara 12 dakika süren çatışmada fena yaralanmış
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sır dolu 6 günün şifresi çözüldü! Markette “iyiyim” pozu verdi ama, Şara 12 dakika süren çatışmada fena yaralanmış

Suriye lideri Şara'nın 6 gün boyunca kamuoyunun önüne çıkmaması suikast iddialarını gündeme getirdi. Bir dönem Şara'ya en yakın isimlerden biri olan Nusra Cephesi'nin kurucularından Salih El Hamavi, 30 Aralık'ta Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda rutin bir toplantıdayken saldırıya uğradığını öne sürdü. 12 dakika süren çatışmada Şara'nın göğsünden şarapnel parçasıyla yaralandığı ve yüzünde morluk oluştuğu belirtildi. Şara'nın danışmanı Abdurrahim Attun'un da ağır yaralandığı iddia edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'nın 30 Aralık'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmaması, suikast iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Söylentilerin yayılmasının ardından Şara'nın alışveriş yaparken görüntülendiği öne sürülen bir video servis edilirken, iddiaların kaynağı olarak Nusra Cephesi'nin kurucularından Salih El Hamavi gösterildi.

Bölgeyi yakından takip eden gazetecilerden Fehim Taştekin'in aktardığına göre Hamavi, 30 Aralık'ta Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda rutin bir toplantıdayken saldırıya uğradığını öne sürdü. Hamavi'nin anlatımında, önce bir patlama yaşandığı, ardından ateş açıldığı ve saray muhafızları arasında çatışma çıktığı belirtildi. İddiada, olayın yaklaşık 12 dakika sürdüğü, Şara'nın göğsünden bir şarapnel parçasıyla yaralandığı ve yaşanan kargaşada yüzünde morluk oluştuğu ifade edildi.

Hamavi ayrıca, Şara'nın dini işlerden sorumlu danışmanı Abdurrahim Attun'un da olay sırasında ağır yaralandığını ileri sürdü. Şara'nın bir süre sonra Tanaf Üssü'nden geldiği belirtilen bir İngiliz ekibin koruması altına alındığı iddiası da aynı anlatımda yer aldı. Hamavi'nin ifadelerine göre saldırının kamuoyuna duyurulmamasının gerekçesi "istikrarsızlık çıkmaması" olarak gösterildi.

Öte yandan, radikal cihatçı grupların son dönemde Ahmet El Şara'ya yönelik eleştirilerini artırdığı aktarılıyor. Bu grupların, Şara'nın "eski ilkelerini terk ettiği" ve "Batı'nın çizgisine yaklaştığı" iddiasıyla tepki gösterdiği, bazı grupların ise Türkiye ile ilişkileri hedef aldığı ifade ediliyor. Ensar es-Sünne ve Hurras ed-Din gibi grupların Şara'ya karşı mücadele kararı aldığı öne sürülürken, gerginliğin 10 Kasım'da Şara'nın Beyaz Saray'da ağırlandığı ve DAEŞ karşıtı koalisyona katıldığı iddialarıyla daha da büyüdüğü belirtiliyor.

