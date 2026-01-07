Sır dolu 6 günün şifresi çözüldü! Markette “iyiyim” pozu verdi ama, Şara 12 dakika süren çatışmada fena yaralanmış

Öte yandan, radikal cihatçı grupların son dönemde Ahmet El Şara'ya yönelik eleştirilerini artırdığı aktarılıyor. Bu grupların, Şara'nın "eski ilkelerini terk ettiği" ve "Batı'nın çizgisine yaklaştığı" iddiasıyla tepki gösterdiği, bazı grupların ise Türkiye ile ilişkileri hedef aldığı ifade ediliyor. Ensar es-Sünne ve Hurras ed-Din gibi grupların Şara'ya karşı mücadele kararı aldığı öne sürülürken, gerginliğin 10 Kasım'da Şara'nın Beyaz Saray'da ağırlandığı ve DAEŞ karşıtı koalisyona katıldığı iddialarıyla daha da büyüdüğü belirtiliyor.