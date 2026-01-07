  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!

Whatsapp gizliliği artırmanın yollarını aramaya devam ediyor. Buna göre özellikle kısa süreli paylaşımlar için 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa otomatik silme seçeneklerinin eklenmesi planlanıyor.

1
#1
Foto - Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!

WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine yenisini eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın test sürümünde ortaya çıkan yeni ayara göre kullanıcılar, mesajların 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini tercih edebilecek.

#2
Foto - Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!

1 VE 12 SAAT SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE Yeni seçenek, "Varsayılan mesaj süresi" bölümünde yer alıyor. Mevcut 90 gün, 7 gün ve 24 saat seçeneklerine ek olarak 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler de kullanıcıların kullanımına sunuluyor.

#3
Foto - Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!

Ayar etkinleştirildiğinde, özellik yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetlerde geçerli olacak; önceki konuşmalar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

#4
Foto - Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Whatsapp'a bomba özellik: 1 saatte yok olacak!

Test aşamasındaki bu yenilikle, mesajların sohbet geçmişinde gereğinden uzun süre kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
