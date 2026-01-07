Daha yeni modernize edilmişti! F-16 savaş uçağı denize çakıldı
Yeni modernize edilip Viper seviyesine yükseltilen F-16 savaş uçağı düşerek denize çakıldı. İşte detaylar...
Tayvan Hava Kuvvetleri’ne (RoCAF) ait bir F-16V savaş uçağı, gece eğitim faaliyeti sırasında Hualien açıklarında denize düştü.
Olay, 6 Ocak 2026 günü yerel saatle 19.29’da meydana geldi. Hualien Hava Üssü’nden rutin eğitim uçuşu için havalanan F-16V tipi savaş uçağı, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Hualien ili açıklarında radar ekranlarından kayboldu. Uçağın seri numarasının 6700 olduğu açıklandı.
Yetkililer, pilot Hsin Po-yi’nin uçağın düşmesinden önce deniz üzerinde fırlatma koltuğunu kullanmış olabileceğini değerlendirdi. Olayın, kıyıdan yaklaşık 10 deniz mili açıkta gerçekleştiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Tayvan Silahlı Kuvvetleri, olayın hemen ardından geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalara C-130 tipi nakliye uçakları, UH-60 Black Hawk helikopterleri ve sahil güvenlik unsurları katıldı. Bölgedeki sivil gemilerden de destek istendi.
Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı ve ilgili birimlere personel güvenliğinin önceliklendirilmesi ve tam kapsamlı arama kurtarma faaliyeti yürütülmesi talimatı verdiğini duyurdu.
Denize düşen uçağın, ilk olarak F-16A konfigürasyonunda teslim edildiği, 2017 yılında başlatılan modernizasyon programı kapsamında Block 72 standardına yükseltilerek F-16V seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Tayvan Hava Kuvvetleri, F-16V için tam operasyonel kabiliyeti 2021 yılında ilan etmişti. Olayın ardından Tayvan Hava Kuvvetleri’ne ait tüm F-16 uçaklarının, kazanın nedenine ilişkin soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak uçuşlardan çekildiği açıklandı.
Yetkililer, bölgede dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulduğunu, kuvvetli rüzgâr ve soğuk hava koşullarının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını bildirdi. Son açıklamalarda, pilotun fırlatmış olduğuna dair bilginin henüz kesinleşmediği ifade edildi.
