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Ekonomi
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Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

2024-05-27 08:10:41
Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama çalışmaları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

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#1
Foto - Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

Batman'daki petrol kuyusuyla ilgili TPAO'dan flaş bir talep geldi.

#2
Foto - Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

TPAO Batman ve Siirt’teki petrol arama ruhsatı kapsamında açacağı Yanıklı 1 Kuyusu için kamulaştırma yapılması talebiyle MAPEG’e başvurdu. 

#3
Foto - Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu AR/TPO/K/L46-c3, c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında açmak istediği Yanıklı 1 Kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan bazı parsellerde kamulaştırmalar yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı.

#4
Foto - Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

MAPEG, TPAO’nun başvurusu kapsamında Batman ilinin Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı Köyünde yapacağı ve tamamı mülkiyet olarak gerçekleştirilecek olan kamulaştırma işlemlerinin detaylarını paylaştı.

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Foto - Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

TPAO’nun elinde kamulaştırma talep ettiği parsellerle ilgili, Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış, acele kamulaştırma kararları bulunuyor.

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Foto - Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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Yorumlar

Eyup

Cehennemin dibine yapın bu haberleri. Bu gaz alma davranışlarının vebali yok mu. Bakara suresine iman edenler.

Vehbi

Zoraki kamulaştırma.Arazinin sonradan ek değeri artmazmı?Verimi kıt arazinin verimi farklı bir şekilde artarda arazinin değeri artmaz mı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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