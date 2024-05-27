2024-05-27 08:10:41 Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak
Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama çalışmaları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…
Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama çalışmaları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
Batman'daki petrol kuyusuyla ilgili TPAO'dan flaş bir talep geldi.
TPAO Batman ve Siirt’teki petrol arama ruhsatı kapsamında açacağı Yanıklı 1 Kuyusu için kamulaştırma yapılması talebiyle MAPEG’e başvurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu AR/TPO/K/L46-c3, c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında açmak istediği Yanıklı 1 Kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan bazı parsellerde kamulaştırmalar yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı.
MAPEG, TPAO’nun başvurusu kapsamında Batman ilinin Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı Köyünde yapacağı ve tamamı mülkiyet olarak gerçekleştirilecek olan kamulaştırma işlemlerinin detaylarını paylaştı.
TPAO’nun elinde kamulaştırma talep ettiği parsellerle ilgili, Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış, acele kamulaştırma kararları bulunuyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23