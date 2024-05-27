Batman'da kritik petrol gelişmesi! El konulacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu AR/TPO/K/L46-c3, c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında açmak istediği Yanıklı 1 Kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan bazı parsellerde kamulaştırmalar yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı.