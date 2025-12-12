  • İSTANBUL
'Batırılamaz' denilen uçak gemisini defalarca batırdılar

Amerikalıların 'asla batırılamaz' diyerek güç gösterisi yaptığı USS Gerald R. Ford uçak gemisinin defalarca batırılmasın gündem oldu.

Defenceturk'teTayvan çatışması simülasyonları sırasında Çin’in füze, siber ve uzay tabanlı saldırılarla USS Gerald R. Ford uçak gemisini defalarca devre dışı bıraktığı veya batırdığı belirtildi.

New York Times, Çin’in Tayvan üzerindeki bir çatışmada USS Gerald R. Ford uçak gemisini batırabileceğini belirten, Overmatch Brief olarak bilinen sızdırılmış bir ABD savaş simülasyonu (war game) değerlendirmesini ortaya çıkardı. Sızıntı, Çin’in ABD hava gücü savaşa müdahale etmeden önce Ford’u imha ettiği veya etkisiz hale getirdiği çok sayıda simülasyonu gösteriyor. Senaryolar, savaşın açılış aşamasında gemiyi çevreleyen ABD savunmasını zayıflatmak için yoğun füze salvoları ve siber operasyonların birlikte düzenlendiğini gösteriyor.

Overmatch Brief raporu, Çin saldırılarının uzun menzilli gemisavar füzeler, seyir füzeleri, hipersonik kayma araçları (gliding vehicles) ve elektronik taarruz yöntemlerini birleştirerek Ford’u rutin olarak etkisiz hale getirdiğini belirtiyor. Raporda, Çin kuvvetlerinin ABD üslerini destekleyen elektrik altyapıları, iletişim röleleri ve deniz sistemlerini hedef alan Volt Typhoon faaliyetlerine benzer siber saldırılarla başlayan koordineli bir dizi işlem uyguladığı kaydediliyor.

Rapora göre bunu, ABD gemileri ve uçakları için hedefleme, rota belirleme ve savaş yönetimi sağlayan uydulara yönelik saldırılar izlemekte. Bu sistemler etkisiz hale getirildikten sonra simülasyonlar, Çin kuvvetlerinin Aegis muhriplerini ve görev grubunun kendi katmanlı savunmalarının savunma kapasitesini aşan ardışık gemisavar füze dalgaları oluşturduğunu ve bunun sonucunda Ford’un batırıldığını veya uçaklarını kullanamaz hale geldiğini gösteriyor.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre bu sonuç, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir duruma uygun olarak geliştirdiği yeteneklere bağlı. DF-21D ve DF-26 varyantları da dahil olmak üzere genişleyen gemisavar füze envanteri, uzun menzilli deniz taarruzları için donatılmış H-6K gibi uçaklar ve ufuk ötesi hedefleme sağlayan keşif platformları bu yetenekleri sağlıyor.

Ayrıca seferberliği geciktirmek ve ABD lojistiğine zorluk yaratmak amacıyla siber saldırıların yanı sıra erken uyarı, iletişim ve hassas navigasyon için kullanılan uyduları devre dışı bırakabilen veya hasar verebilen sistemlerin de kullanılacağı hazırlanan raporda belirtilmekte.

Overmatch Brief raporunda USS Gerald R. Ford, bir kriz anında Batı Pasifik’teki ABD hava gücünü önemli ölçüde azaltacak kritik bir platform olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 100.000 ton ağırlığındaki gemi, 2 adet A1B nükleer reaktörle çalışıyor ve yaklaşık 333 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesinden operasyonlarını yürütüyor. Görev grubunun 75’ten fazla uçak içermesi planlanıyor. Değerlendirmede, Ford sınıfının uzun vadeli ABD Donanması planlamasında merkezi bir öneme sahip olduğu ve ABD Donanması’nın aynı mimariye dayalı birden fazla gemi tedarik etmeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca geminin tahmini inşa maliyetinin yaklaşık 12,8 milyar dolar olduğu ve sınıf için ek araştırma ve geliştirme harcamalarının da olduğu kaydediliyor.

Simülasyonda Ford, refakatçi muhripler, denizaltılar ve hava unsurlarıyla birlikte hareket etti, ancak bu birleşik savunmalar büyük ölçekli füze saldırısına karşı yetersiz kaldı. Açıklamada hava savunma sistemlerinin, gelen füzelerin sayısı, hızı ve uçuş profilleri karşısında kademeli olarak yetersiz kaldığı belirtiliyor. Uçuş güvertesine, sensörlere veya tahrik sistemlerine kısmi hasar verilmesinin bile, geminin su üstünde kalıp kalmamasına bakılmaksızın, uçak gemisinin sorti başlatmasını engelleyebileceği vurgulanıyor. Simülasyonlara göre, kritik sistemleri vuran Çin saldırıları düzenli olarak bu etkiyi yarattı; bu da uçak gemisini savaştan çıkardı ve komutanları, başka bir uçak gemisi grubunun devreye sokulmasının benzer kayıplara yol açıp açmayacağına karar vermeye zorladı. Özet rapor, bu sonucun önemli bir kısmını Çin’in hipersonik ve gemisavar füze stoklarını hızla genişletmesine bağlıyor. Raporda Çin’in ses hızının yaklaşık beş katı veya daha hızlı hareket edebilen ve uçuş sırasında önlemeyi zorlaştıran manevralar yapabilen 600’e kadar hipersonik füze biriktirdiği belirtiliyor. Değerlendirme, yoğunlaştırılmış kuvvet yapılarının riski artırdığını ve ABD’nin daha dağıtılmış platformlara, daha hızlı mühimmat üretimine, güçlendirilmiş üslere, dayanıklı iletişim ağlarına ve yıpranmayı absorbe etmek için insansız ve daha küçük gemilere ihtiyaç duyacağını savunuyor. Sonuç olarak, Tayvan senaryosunda Gerald R. Ford gibi bir platformu korumanın, ABD planlamasında ve endüstriyel üretiminde önemli bir uyarlama gerektirdiği belirtiliyor.

