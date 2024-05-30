2024-05-30 15:13:08 Batının baskısına rağmen Gürcistan tartışmalı yasayı onayladı!
Gürcistan Batı’dan gelen tüm tehditler pahasına ‘yabancı ajanlar’ yasasını kabul etti. Önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi beklenen yasa tasarısı, yurt dışından fon alan sivil toplum ve medya kuruluşlarının yabancı ajan olarak hükümete kayıt yaptırmalarını ya da para cezasına çarptırılmalarını öngörüyor. Gürcistan parlamentosu aylardır süren sokak protestolarına ve Brüksel'den gelen ülkenin AB'ye katılım sürecini tehlikeye atabileceği uyarılarına rağmen tartışmalı bir “yabancı ajanlar” yasasını kabul etti. Batı yanlıları yasanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya üzerindeki baskılarından” esinlendiğini iddia ediyordu.