Batının baskısına rağmen Gürcistan tartışmalı yasayı onayladı!

‘UKRAYNALAŞMAK İSTEMİYORUZ’ Kobakhidze, yasayı eleştirenleri veya protesto edenleri defalarca yapıcı diyaloğa ve tartışmaya davet ettiğini ama buna rağmen kimseden yanıt gelmediğini bildirdi. 2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Kobakhidze, şunları kaydetti: "Burada şeffaflık sağlanmazsa, her yıl bir devrim girişimi altında kalırsak, böyle bir dönemde inanın 2030'da değil 2040'ta bile Avrupa Birliği'ne üye olamayabiliriz. Bakın, Ukrayna ile ilgili olarak Almanya Şansölyesi, ülkenin (Ukrayna) 30 yıl daha NATO üyesi olmayacağını söyledi. 'Ukraynalaşmayı' istemiyoruz. Şeffaflık yoksa 'Ukraynalaşma' riski yüksektir." YAPTIRIMLAR BİZİM İÇİN CİDDİ DEĞİL Kobakhidze, yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine yönelik vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendirdi. Başbakan, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz." ifadelerini kullandı. Geçen hafta Gürcü Rüyası, ABD'yi "Gürcü devletine saygı göstermeye" ve yasanın kabul edilmesine karşılık olarak yaptırımlarla "aşağılayıcı şantajdan" kaçınmaya çağırdı. Açıklama, partinin kurucusu Bidzina Ivanişvili'nin nisan ayı sonunda devlet tarafından düzenlenen hükümet yanlısı bir mitingde yaptığı ve Gürcistan'ı "küresel bir savaş partisinin" ve onun sivil haklar grupları arasındaki ajanlarının kurbanı olarak gösteren Batı karşıtı konuşmaya paraleldi.