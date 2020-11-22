Batı bunu konuşuyor: Diriliş Ertuğrul, uyuyan devi uyandırdı!

Üçüncüsü, Diriliş Ertuğrul, düşük vergiler, güçsüzler, yaşlılar ve yoksullar için rahatlık ve bakımın damgasını vurduğu, eşitlikçi bir toplum olasılığını öne sürüyor. Ertuğrul'un Ali'yi örnek alması, ideal bir toplum imajını da çağrıştırmaktadır. Aşırı zenginliğin hırsını kırmak, dünyevi arayışları reddetmek, zenginliği yeniden dağıtmak, adil ticaret ve yoksulluğu ortadan kaldırmak anlamına gelir. Ancak Hz. Ali'ye yapılan atıf, aynı zamanda, bugün pek çok Müslüman'ın karşılaştığı ikilemlere doğrudan hitap eden bir sessizlik politikası veya iktidarın peşinde koşma politikasını benimsemek yerine bir baskı anında harekete geçmenin somutlaşmış halidir. Maryland Salisbury Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi profesörü olan Leliç, aziz ile savaşçı arasındaki karşılaşmanın alegorisinin, dizinin nihai cazibesini belki de en iyi şekilde açıkladığını söylüyor. “Modern dünyada”, diyor, “kapitalist toplum ve dünya düzeni olarak anladığımız şekilde, gerçekten tüccarın - ya da şirketin - dini ya da devlet otoritesine karşı kazandığı zaferin hikayesi.” Ancak bu yansıtılan kapitalist model, büyük kitleler için sonuç vermedi. Bunun yerine, insanları yalnız bıraktı, haklarından mahrum bıraktı ve alternatifler için özlem duyuldu. Bugün uzmanlar soruyor: Bireycilik Amerika'nın dini mi? Ertuğrul, daha sonra Selçuklu sultanı sancağı altında savaşırken, vali olduğunda ve sonunda Söğüt'e bağlandığında bile hâlâ değişmemiştir; Sadece bir kılıcı vardır. Daha sonra oğlu Gündüz'ün, İslam hukukunda temelde yasak olan faiz isteyen tefecileri finanse ettiği anlaşıldığında Ertuğrul onu tüm avantajlarından mahrum eder. Ertuğrul, “Allah'ın rızasını almayanlar benimkini alamaz oğlum” diyor. Ancak tatminsizlik sadece kapitalist dünya düzeninden değil, aynı zamanda seküler dünya düzeninin ikiyüzlülüğünden de kaynaklanıyor. Dizi, genellikle Müslüman toplumlara empoze edilen din ve laiklik arasındaki ikiliğe karşı çıkıyor. Ve teslim olmayı reddetme, başka bir dünyanın var olabileceği, var olabileceğine dair inatçı bir bakış, belki de Diriliş Ertuğrul'un Müslüman hayal gücüne en büyük katkısı.