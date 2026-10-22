Bölge yangın yeri: Türk İDA'ları peş peşe harekete geçti
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasının resmiyete kavuşması sonrası sıcak saatlerin yaşandığı Akdeniz'de Türk İDA'ları peş peşe harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasının resmiyete kavuşması sonrası sıcak saatlerin yaşandığı Akdeniz'de Türk İDA'ları peş peşe harekete geçti.
Mildefin'de yer alan habere göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026" Antalya Körfezi'nde başladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, TURNAs-2026, Antalya Körfezi önlerinde ve Doğu Akdeniz’de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen insansız su üstü, su altı, hava ve amfibi platformların katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemisi, yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra insansız deniz araçları, kamikaze insansız deniz araçları, deniz karakol uçağı, SH-70 helikopterleri ve insansız hava araçları ile Sahil Güvenlik botları katılıyor.
Tatbikatta, 18 gemi ve 11 hava aracının yanı sıra 9 insansız hava aracı, 7 insansız su altı aracı, 9 insansız deniz aracı, 17 firma ve 41 sistem yer alıyor.
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