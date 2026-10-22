İnan’dan Özel’e sert tepki: Türk demokrasi tarihinin en çapsız liderisin
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti’ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a gerçekleştirdiği ziyarette, YP Genel Başkanı Özgür Özel’in maskesini tamamen düşürdü. CHP ve türevi yapıların siyasi basiretsizliğini, rüşvet çarklarını ve halktan kopuk çürümüş anlayışını yerden yere vuran İnan, "Özgür Özel rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur. Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu çiziyorsun!" diyerek sert tepki gösterdi.