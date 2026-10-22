İnan’dan Özel’e sert tepki: Türk demokrasi tarihinin en çapsız liderisin

“İZMİR'İN FETRET DÖNEMİ BUGÜN İTİBARIYLA BİTMİŞTİR” İzmir'de yeni bir hizmet döneminin başladığını belirten İnan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla birlikte siyasi sorumluluklarının arttığını ifade etti. “Aramıza katılan her yeni yol arkadaşımızla çalışma gücümüz artarken, İzmir için üstlendiğimiz hizmet yükümlülüğü daha da güçleniyor. Biz bu sorumluluğun idrakindeyiz. Bizler, bu şehre karşı senelerdir sorumluluklarını ihmal edenler gibi, oyları çantada keklik görüp İzmirlinin aklıyla alay edenler gibi asla olmayacağız.” İzmir'in yıllardır biriken sorunlarının çözümü için çalıştıklarını vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı: “İzmir'e karşı sorumluluğu olanların aklı da kalbi de mesaisi de bu şehirde olmalıdır. Bu şehir altyapı beklerken, kentsel dönüşüm beklerken, Körfez kokudan geçilmezken kendini Maldivler'de tatile layık görenlerden olmadık, olmayacağız. İzmir'in acil ihtiyaçlarını kendi şahsi siyasi ikbal hesaplarının gerisine atan, her sorunun karşısına yeni bir mazeret duvarı ören bu zihniyetin İzmir'e kaybettirdiği onca yıl var. Bizim omuzlarımızdaki birincil görev, bu devasa kayıpları süratle telafi etme sorumluluğudur. İzmir artık kendisine mahkûm edilen zihniyeti yırtıp atmaktadır. Şunu herkese hatırlatmak istiyorum; İzmir'de artık mazeret üretenlere yer yoktur. İzmir'in fetret dönemi bugün itibarıyla bitmiştir.”