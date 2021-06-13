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Yaşam
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Başkentte korsan otopark cinayeti: 1 ölü

2021-06-13 00:53:06
Başkentte korsan otopark cinayeti: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde korsan otopark kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

#1
Foto - Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi.

#2
Foto - Kaçak otopark olan kullanıldığı tahmin edilen arazide Ufuk Kutlu'nun (61) yerde sırtüstü vaziyette kasığından yaralı ve hareketsiz olarak yattığı görüldü. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaçak otopark olan kullanıldığı tahmin edilen arazide Ufuk Kutlu'nun (61) yerde sırtüstü vaziyette kasığından yaralı ve hareketsiz olarak yattığı görüldü. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ele geçirdiği pompalı tüfeğe de el koydu.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ele geçirdiği pompalı tüfeğe de el koydu.

#4
Foto - Öte yandan Ufuk Kutlu'yu vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Deniz B., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Ufuk Kutlu'yu vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Deniz B., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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