2023-09-16 23:02:52 Başkentte gün batımı
Başkentin sembollerinden olan Ankara Kalesi, panoramik manzarasıyla gün batımında da vatandaşların ilgisini çekiyor.
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Başkentin sembollerinden olan Ankara Kalesi, panoramik manzarasıyla gün batımında da vatandaşların ilgisini çekiyor.
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