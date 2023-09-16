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Başkentte gün batımı

2023-09-16 23:02:52
Başkentte gün batımı

Başkentin sembollerinden olan Ankara Kalesi, panoramik manzarasıyla gün batımında da vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Foto - Başkentte gün batımı

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Foto - Başkentte gün batımı

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Foto - Başkentte gün batımı

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Foto - Başkentte gün batımı

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Foto - Başkentte gün batımı

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Foto - Başkentte gün batımı

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Foto - Başkentte gün batımı

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