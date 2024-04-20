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Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

2024-04-20 15:23:17
Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Ankara genelinde sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.

#2
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Altındağ ilçesine bağlı Bostancık Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 EHM 21 plakalı otomobil, önce refüje ardından ters istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BR 2506 plakalı otomobile çarptı.

#3
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Kazanın etkisiyle otomobillerden birinin motor bölümü gövdeden ayrıldı. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

#4
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Keçiören Bademlik Mahallesi 1162. Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu, etrafa saçılan malzemeler, park halindeki 4 otomobilde hasara neden oldu.

#5
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

İtfaiye ekipleri, çatılardan etrafa yayılan tuğla parçaları ile çanak antenleri topladı.

#6
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Bu arada Gölbaşı ilçesine bağlı Soğulcak köyünde bir evin çatısının uçtuğu ihbarı alınması üzerine ekipler, olay yerine yönlendirildi.

#7
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Kent genelinde belediyelere çok sayıda ağaç devrilmesi ihbarı yapıldı. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırdı ve temizlik çalışması başlattı.

#8
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

#9
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Ankara'dan gelen görüntüler fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi...

#10
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Ankara'dan gelen görüntüler fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi...

#11
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Ankara'dan gelen görüntüler fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi...

#12
Foto - Başkentte çatılar uçtu: Yaralılar var

Ankara'dan gelen görüntüler fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi...

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