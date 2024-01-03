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Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

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Ekonomi
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Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

2024-01-03 08:54:36
Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Emekli maaşı ve memur zammı bugün son dakika belli oluyor. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Ocak 2024 SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. Başkan Erdoğan'dan Bakan Mehmet Şimşek'e en düşük emekli maaşı için talimat geldi. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşu hesaplar ve merak edilen o tarihler...

#1
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı ile Ocak 2024'te toplumun hemen her kesimini ilgilendiren adımlar atılacak. Bakan Mehmet Şimşek Ocak 2024 emekli zammı düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Asgari ücretin 12'ye yakın refah payı ile belirlenmesi sonrası sıra emekli ve memur zammı için yapılacak düzenlemelere geldi. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 2024 kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? İşte rakamlarla milyonların merak ettiği tüm detaylar...

#2
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR Ocak 2024 emekli ve memur zammı bugün belli olacak. TÜİK'in bugün saat 10:00'da Aralık ayı verisini açıklaması sonrası emekli maaşı ve memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. 6 aylık enflasyon oranı sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı belli olacak.

#3
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

EMEKLİ VE MEMURLAR DİKKAT! 3 DÜZENLEME GELİYOR Yeni yılda uygulanacak asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12 refah payı ile belirlendi. Sırada emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme var.

#4
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

• Emekli kök maaş zammı • Memur ve memur emeklisi zammı • En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi

#5
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

REFAH PAYI MASADA TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplanacak.

#6
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Ocak ayının ilk yarısında emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

#7
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TALİMAT Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı için Bakan Vedat Işıkhan'dan gerekli hazırlıkların tamamlanmasını isterken, Bakan Mehmet Şimşek'e de özellikle düşük gelir grubunu gözetecek düzenlemeler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlamasını talimatını verdi.

#8
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Özellikle en düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek düzenlemenin yapılması bekleniyor. Refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak.

#9
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU Alım gücünü artıracak adımların ilki asgari ücret oldu. 2024 yılında tek zam şeklinde uygulanacak yeni asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12'lik bir refah payı ile belirlendi. 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37-38 civarında bulunuyor.

#10
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

DÖVİZ BAZINDA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU Net asgari ücret 17 bin 2 TL, brüt asgari ücret 20 bin 2 TL ve işveren maliyeti de 23 bin 502 TL olarak kesinleşti.

#11
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Asgari ücret cari kurlar değerlendirildiğinde 578 dolarlık alım gücünü görerek döviz bazlı rekorunu kırdı.

#12
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 33,66 TÜİK'in geçtiğimiz ay açıkladığı Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Buna göre 5 aylık emekli zammı da yüzde 33,65 olurken, toplu sözleşme dahil memur zam oranı da yüzde 45 oldu. Yani bundan sonraki enflasyon verisi sıfır bile çıksa bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

#13
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 38,08 Merkez Bankası 2023 yılının son anketini paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Ekonomistlerin bu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 38,08 oldu.

#14
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

İŞTE 2024 EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre emekli ve memur zammı hesaplama tablosu şöyle oluştu:

#15
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

• 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 38,08 • Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 38,08 • Memur enflasyon farkı: Yüzde 30,26 • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15 • Memur zammı: Yüzde 49,80

#16
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

#17
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Memurlar ve memur emeklisi de tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklisi de gibi senede 2 kez zam alıyor. Tüm memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme alıyor. Enflasyon farkı burada, önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık farkı gösteriyor. 6 aylık enflasyon farkı yeni dönemde uygulanacak toplu sözleşme zammı ile hesaplanarak nihai memur zam oranı elde ediliyor. Ocak 2024 için toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi.

#18
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

MEMUR ZAMMI, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN İÇİN REFERANS OLABİLİR Memur ve memur emeklisi zam oranının yüzde 49-50 bandında olması ve bu rakamın da emekliler için referans olması bekleniyor.

#19
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ DA MASADA Emekliye zam düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak olan Bakan Şimşek, kalıcı alım gücü artışı ve sürdürülebilir refahın sağlanabilmesi için tek haneli enflasyonun şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikalarıyla adımlar atılıyor.

#20
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Emekli zammı için de seyyanen artış ve kademeli zam formülü de masada. Özellikle düşük gelir grubu gözetilerek adımlar atılacak. Bütçenin el verdiği doğrultuda düzenlemeler yapılacak. Burada 'ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünü minimize edecek optimal seviyeler belirlenecek.

#21
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekli maaşı zammı beklenen rakamların gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç yüzde 38 civarında olacak. Bu rakama memur zammı referans olarak 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

#22
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyanen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek. Tüm hesaplar netleşince son kararı Başkan Erdoğan verecek.

#23
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL'Yİ AŞABİLİR En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

#24
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 10 bin 500 ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

#25
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

• En düşük emekli maaşı için kanun teklifi hazırlanacak • Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek • Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek • Refah payı da benzer şekilde Meclis sürecine tabi tutulacak

#26
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 37 BİN TL AŞIYOR Yapılacak zam ile birlikte ortalama memur maaşı 25 bin 15 liradan 37 bin 220 liraya yükselecek. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 185 lira artmış olacak. Temmuz zammı öncesi ortalama memur maaşı 14 bin lira civarında bulunuyordu.

#27
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Öte yandan kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı ve Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık memur zammı ile tablo tablo maaşlar netleşti:

#28
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

TABLO 1: EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 49,80 zam hesabına göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 981 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 794 liraya yükselecek.

#29
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

TABLO 2: 2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? NOT: HESAPLAMALAR EVLİ VE 2 ÇOCUKLU BİR MEMURA GÖRE YAPILMIŞTIR. NİHAİ RAKAMLAR HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ İLE BELLİ OLACAK.

#30
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

TABLO 3: 2024 EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

#31
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

TABLO 4: 65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

#32
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Sosyal destek ödemesi alan vatandaşların gözü kulağı memur zammı hesaplamasında olacak. 6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. Örneğin 6 aylık memur zam oranı yüzde 50 olarak olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.

#33
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

DUL VE YETİMLER DE MAAŞ ZAMMI ALACAK Emekli ve memur zammı dul ve yetimlerin maaşını da artıracak. 4A ve 4B'den emekli aylığından hak sahibi olan dul, yetim emekli zammı ile, 4C'den hak sahibi olan dul yetim ise memur zammı kadar artış alacak. Dul ve yetimler 3/4, 2/4 ve 1/4 olmak üzere hisseleri oranında maaş alıyor.

#34
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı ile sadece asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı değişti. 2024 yılında asgari ücret ile çalışanın kıdem tazminatı brüt ücreti yani 20 bin 2 TL oldu. Asgari ücret üzerinde maaş alanların kıdem tazminatı tavanı ise memur zam oranı ile kesinleşecek. Bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

#35
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor. Veriler gösteriyor ki 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı 35 bin 100 lirayı aşacak.

#36
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Bunun yanında memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2024'te alacak. Memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını aldı. Maaş farklarını ise Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor.

#37
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

SSK, Bağ-Kur emeklileri 17-26 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar.

#38
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

#39
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

#40
Foto - Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

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