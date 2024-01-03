2024-01-03 08:54:36 Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat
Emekli maaşı ve memur zammı bugün son dakika belli oluyor. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Ocak 2024 SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. Başkan Erdoğan'dan Bakan Mehmet Şimşek'e en düşük emekli maaşı için talimat geldi. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşu hesaplar ve merak edilen o tarihler...