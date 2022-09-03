2022-09-03 17:37:35 Başkan Erdoğan Yunanistan'a böyle meydan okudu: Bir gece ansızın gelebiliriz
Samsun Çarşamba Havalimanı’nda devam eden "TEKNOFEST 2022" alanında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan KIZILELMA insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir" dedi. Yunanistan'ın provokasyonlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde konuştu.