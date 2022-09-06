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Gündem
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Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

2022-09-06 14:30:53
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı.

#1
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

#3
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

#4
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

Karşılama sonrası Başkanlık Sarayı'na yürüyen Erdoğan'a, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti.

#5
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

#6
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

#7
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

#8
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

#9
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

#10
Foto - Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te böyle karşılandı

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