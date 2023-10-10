2023-10-10 07:34:15 Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde
Dün Kabine Toplantısı'nı yarıda keserek İsrail-Filistin hattındaki gerilimin düşmesi için kolları sıvayan Başkan Erdoğan'ın ifadeleri uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya gazeteleri Başkan Erdoğan'ın barış için devreye girdiğinden bahsederek onun barış için "Filistin devleti ertelenemez" sözlerine dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın her iki tarafa da yaptığı uyarı da gündemdeydi.