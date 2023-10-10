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Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

2023-10-10 07:34:15
Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Dün Kabine Toplantısı'nı yarıda keserek İsrail-Filistin hattındaki gerilimin düşmesi için kolları sıvayan Başkan Erdoğan'ın ifadeleri uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya gazeteleri Başkan Erdoğan'ın barış için devreye girdiğinden bahsederek onun barış için "Filistin devleti ertelenemez" sözlerine dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın her iki tarafa da yaptığı uyarı da gündemdeydi.

#1
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail-Filistin hattında gerilim had safhaya çıkmış durumda. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

#2
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu. Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Öte yandan uluslararası alanda ise itidal çağrısı yapan ülkeler arasında Türkiye de var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta suların durulması için telkinlerde bulunuyor.

#5
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Nitekim dün Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara vererek konuyla ilgili önemli telefon görüşmeleri yaptı.

#6
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşen Erdoğan, çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

#7
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Erdoğan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Lübnan Başbakanı Mikati, Malezya Başbakanı İbrahim, Katar Emiri Al Sani ile de İsrail ile Filistin arasında yaşanan gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan'ın bu çabası bu sabah dünya gündemine de düştü. Reuters, "Erdoğan, bölgesel liderlerle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü" başlıklı haberinde konuşmanın detaylarına yer verdi. The Sun Daily de benzer şekilde Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer vererek uyarılarından da bahsetti. Erdoğan İsrail'e çağrıda bulunarak Filistin topraklarını bombalamayı bırakmaya, Filisitin'e ise İsrailli sivil yerleşim yerlerini taciz etmeye son vermeye çağırdı.

#8
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Ahram Online ise Sisi, Bin Selman ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı kritik görüşmeye dikkat çekti. Görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in de dahil olduğu ifade edildi. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, taraflara çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başlayıp yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği yürüttü.

#9
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

#10
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi. Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

#11
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Başkan Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu. Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi. Dün ise dünyanın gündeminde Türkiye'nin tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi ara buluculuk yapıp yapamayacağını sorusu vardı. BBC, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını ifade etti. Haberde, "Taraflar itidal çağrısında bulunan ve şiddetin sonra erebilmesi için diplomatik çabalarına başlayan Ankara, dengeli ve aktif bir politika izliyor" denildi.

#12
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Voa News de benzer bir soruyla okuyucularının karşısına çıktı. Haberde, dün basına açıklamalar yapan İsrail Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın açıklamalarına yer verildi. SABAH'ın haberine göre Büyükelçi Lillian bir grup gazeteci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında ara buluculuk konusunda "Şu anda ara buluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz. Kaçırılan tüm insanların evlerine geri döndüğünü görmek istiyoruz ve İsrail'e ve bölgeye sessizlik ve sükûnetin geri döndüğünü görmek istiyoruz. Sonrasında ara buluculuk ve bu ara buluculuğun oyuncularının kimler olacağı konusunu konuşabiliriz" demişti. Lillian, "İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler dünkü saldırı ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin nerede görüleceğine ilişkin "İyi bir yapıcı diyaloğun iyi bir cevap olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yapmıştı.

#13
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Nitekim Başkan Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nda ara buluculukla ilgili de açıklama yaptı. Erdoğan, hem Filistin halkına yapılan haksızlıklar ve zulümlerin hem üç dinin kutsallarını içinde barındıran Kudüs'ün özellikle de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik tecavüzlerin bölgeyi hep diken üstünde tuttuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

#14
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

"Sorunların bu kadar derinleşmesinde elbette uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri yerine getirmemesinin de çok ciddi payı vardır. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin'le ilgili aldığı kararların neredeyse hiçbiri uygulanmadı.

#15
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız en başından itibaren nettir. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz ve kimi zaman kesintiye uğrasa da diplomatik ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz.

#16
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Filistin halkını sürekli taciz ederek, can ve mal güvenliğini hiçe sayarak, evlerine ve arazilerine el koyarak, altyapısını tahrip ederek kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım sadece derinleşen huzursuzluğun yol açtığı çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, nihayetinde de barış arayışlarının hep hüsranla sonuçlanmasına yol açar."

#17
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

İsrail'in, Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımının son olayda da görüleceği üzere kendi halkının güvenliğini de tehdit ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

#18
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

"Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz, değişen bir şey yok. Bugün hiçbir ayrım yapmadan, inancına, kökenine bakmadan, insanı bu şekilde savunuyoruz.

#19
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı baskıya, zulme, yargısız infazlara, can ve mal tehdidine de nasıl karşıysak, İsrailli sivillere yönelik rastgele eylemlere de aynı şekilde karşıyız.

#20
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Hele hele Gazze'nin orantısız hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, bu sırada yaşanan masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur.

#21
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz."

#22
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı olduğunu ve tüm tarafların buna riayet etmekle mükellef bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz.

#23
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez.

#24
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır.

#25
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Gün, fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla etme günüdür.

#26
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

#27
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

#28
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

#29
Foto - Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

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