Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

Voa News de benzer bir soruyla okuyucularının karşısına çıktı. Haberde, dün basına açıklamalar yapan İsrail Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın açıklamalarına yer verildi. SABAH'ın haberine göre Büyükelçi Lillian bir grup gazeteci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında ara buluculuk konusunda "Şu anda ara buluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz. Kaçırılan tüm insanların evlerine geri döndüğünü görmek istiyoruz ve İsrail'e ve bölgeye sessizlik ve sükûnetin geri döndüğünü görmek istiyoruz. Sonrasında ara buluculuk ve bu ara buluculuğun oyuncularının kimler olacağı konusunu konuşabiliriz" demişti. Lillian, "İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler dünkü saldırı ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin nerede görüleceğine ilişkin "İyi bir yapıcı diyaloğun iyi bir cevap olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yapmıştı.