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Basın Ekspres'te feci kaza

2023-11-09 14:17:08
Basın Ekspres'te feci kaza

Kaza Basın Ekspres Karayolu Bakırköy istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

#1
Foto - Basın Ekspres'te feci kaza

Edinilen bilgiye göre Sevim T. (76) isimli yaya yolun karşısına geçmek istedi. O sırada içinde mahkum olan cezaevi aracı sol şeritte yaşlı kadına çarptı.

#2
Foto - Basın Ekspres'te feci kaza

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde Sevim T.’nin hayatını kaybederken, mahkumlardan yaralanan olmadı.

#3
Foto - Basın Ekspres'te feci kaza

Kaza yapan araçtaki mahkumlar bir başka araca nakliye edildi. Kaza nedeniyle trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

#4
Foto - Basın Ekspres'te feci kaza

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ise havadan dron ile görüntülendi.

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