2023-11-09 14:17:08 Basın Ekspres'te feci kaza
Kaza Basın Ekspres Karayolu Bakırköy istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
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Kaza Basın Ekspres Karayolu Bakırköy istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Sevim T. (76) isimli yaya yolun karşısına geçmek istedi. O sırada içinde mahkum olan cezaevi aracı sol şeritte yaşlı kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde Sevim T.’nin hayatını kaybederken, mahkumlardan yaralanan olmadı.
Kaza yapan araçtaki mahkumlar bir başka araca nakliye edildi. Kaza nedeniyle trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ise havadan dron ile görüntülendi.
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