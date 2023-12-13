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Türkiye
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Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

2023-12-13 07:09:24
Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsü alev alev yandı.

#1
Foto - Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken İETT otobüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.

#2
Foto - Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi.

#3
Foto - Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#4
Foto - Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

#5
Foto - Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

#6
Foto - Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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