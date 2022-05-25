2022-05-25 16:40:49 Bartın'da yangın! Hayvanlar telef oldu
Bartın'da ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Bartın'da ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kutlubey Yazıcılar köyü Tellioğlu Mahallesi'nde Nurettin Telli'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bitişikte bulunan eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, 12 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef olurken, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.
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