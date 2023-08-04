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Yaşam
12
Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

2023-08-04 21:46:43
Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu.

#1
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında İpekyolu üzerindeki Suüstü köyünün karşısında bulunan Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'nde yangın çıktı.

#2
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Merkezin klinik bölümünde çıkan yangın kısa sürede yayılırken, çevredeki vatandaşlar Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

#3
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında klinik kül oldu.

#4
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Rehabilitasyon merkezindeki köpekler yangında zarar görmezken, 700 bin TL’ye yakın zarar meydana geldiği öğrenildi.

#5
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, “Yüksekova ilçemizde 3 yıl önce yapılan Hayvan Bakım Evimiz şu an kül olmuş durumda. Özellikle klinik bölümündeki ilaç ve malzemelerimizin yanması bizleri gerçekten derinden üzdü. Bu malzeme toplanana kasar hepimizin çok büyük emekleri oldu. Hemen bir hasar tespit çalışması yapacağız biran önce toparlanması için. Çünkü biz Yüksekova ve köylerdeki başıboş hayvanların tedavilerini burada yapıyoruz. Şu an tedavi edebilecek bir yerimiz yok, ilacımız, malzememiz kül oldu. Biran önce yeni bir klinik ile ilaç ve malzeme tedariği yapmamız lazım. Sadece maddi olarak büyük bir zararımız var, hayvanlarımızın herhangi bir can kaybı yoktur. Maddi hasarımızın baktığımızda 700 bin TL civarında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

#6
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yangın yerinden kareler...

#7
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yangın yerinden kareler...

#8
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yangın yerinden kareler...

#9
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yangın yerinden kareler...

#10
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yangın yerinden kareler...

#11
Foto - Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yangın yerinden kareler...

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