Barınakta korkutan yangın! Klinik kül oldu

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, “Yüksekova ilçemizde 3 yıl önce yapılan Hayvan Bakım Evimiz şu an kül olmuş durumda. Özellikle klinik bölümündeki ilaç ve malzemelerimizin yanması bizleri gerçekten derinden üzdü. Bu malzeme toplanana kasar hepimizin çok büyük emekleri oldu. Hemen bir hasar tespit çalışması yapacağız biran önce toparlanması için. Çünkü biz Yüksekova ve köylerdeki başıboş hayvanların tedavilerini burada yapıyoruz. Şu an tedavi edebilecek bir yerimiz yok, ilacımız, malzememiz kül oldu. Biran önce yeni bir klinik ile ilaç ve malzeme tedariği yapmamız lazım. Sadece maddi olarak büyük bir zararımız var, hayvanlarımızın herhangi bir can kaybı yoktur. Maddi hasarımızın baktığımızda 700 bin TL civarında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.