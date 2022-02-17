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Hayat-Aktüel
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Barakada yangın! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

2022-02-17 17:16:52
Barakada yangın! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Antalya-Serik'te barakada çıkan yangında 89 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

#1
Foto - Gebiz Mahallesi girişindeki arsada bulunan ve emekli öğretmen Necmettin Yıldıran'ın (89) yalnız yaşadığı tek odalı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, içeride Yıldıran'ın cansız bedenini buldu. İtfaiye erleri, yaşlı adamın barakada baktığı 2 köpek yavrusunu kurtardı.

Gebiz Mahallesi girişindeki arsada bulunan ve emekli öğretmen Necmettin Yıldıran'ın (89) yalnız yaşadığı tek odalı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, içeride Yıldıran'ın cansız bedenini buldu. İtfaiye erleri, yaşlı adamın barakada baktığı 2 köpek yavrusunu kurtardı.

#2
Foto - Ölüm haberini alarak gelen Yıldıran'ın yakınları gözyaşı döktü, bazıları fenalık geçirdi. Yıldıran'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmalar, barakanın önünden ayrılmayan köpek yavrularını koruma altına aldı.

Ölüm haberini alarak gelen Yıldıran'ın yakınları gözyaşı döktü, bazıları fenalık geçirdi. Yıldıran'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmalar, barakanın önünden ayrılmayan köpek yavrularını koruma altına aldı.

#3
Foto - Yangının, yemek yapıldığı sırada odadaki yatak ve yorganların alev alması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının, yemek yapıldığı sırada odadaki yatak ve yorganların alev alması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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