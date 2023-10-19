Barajlar kurudu! Çözüm böyle bulundu

"Daha önceden planlamış olduğumuz yeni su kaynağı projesi kapsamında saniyede 90 litre su sağlayan kaynak sisteme dahil edilerek Mumcular içme suyu arıtma tesisi yüzde 30 kapasitede de olsa devreye alınmış ve 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle su iletimine başlanmıştır" diye devam eden açıklamada, şu bilgiler aktarıldı: "Bunun yanı sıra Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisine de saniyede 150 litre ek su sağlayan kaynak temin ederek bu tesisimizi de yüzde 30 kapasiteyle çalıştırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 24 Ekim 2023 tarihi itibariyle çalışmalar tamamlanıp, tesis faal duruma getirilecektir. Ayrıca, Konacık Mahallesi’nde başlatmış olduğumuz derin kuyunun hat çalışmaları da tamamlanmış olup, sisteme ilave su sağlanmıştır. Akçaalan Mahallemizde yürütülen çalışmaların sonuna gelinerek sorun yaşayan üst kotlara su verilmeye bugün itibariyle başlanacaktır. Yokuşbaşı Mahallesi'nde de kuyunun devreye alınması çalışmaları da 20 Ekim 2023 günü sonuçlandırılacak ve bu bölgeye de ek su sağlanacaktır. İslamhaneleri Mahallemizle birlikte Karabağlar Mahallemizin üst kotlarına da tankerle su iletimine başlanarak bölgenin mağduriyeti azaltılacaktır. Yukarıda ifade edilen çalışmalara ilaveten Kasım ayı içinde tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte, Mumcular havzasından saniyede 100 litre, Çamköy Havzasından ise saniyede 75 litre olmak üzere toplam 175 litre ek su sağlanarak Bodrum ilçemizin hizmetine sunulacaktır. Tamamlanacak olan çalışmalarla birlikte 125 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak seviyede ilave su temini sağlanacak."