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Barajlar kurudu! Çözüm böyle bulundu

2023-10-19 17:05:00
Barajlar kurudu! Çözüm böyle bulundu

Dünyaca ünlü tatil kenti Bodrum'un içme ve kullanma suyunun karşılandığı Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesinin düşmesi ve ardından iletimin kesilmesi üzerine kaynak kuyulardan verilen suyun, Bodrum'a dönüşümlü olarak verileceği açıklandı.

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Foto - Barajlar kurudu! Çözüm böyle bulundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bodrum’da bulunan barajların kuruması ve DSİ tarafından kapatılması üzerine bölgeye ek su sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Son yıllarda yaşanan su sorunlarının büyüyerek devam edeceği ön görüsünde bulunarak, kendi sorumluluk alanımız ve yetkimiz çerçevesinde bölgede ek önlemler alarak, vatandaşlarımızın günlük hayatında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmalarımızı hayata geçiyoruz. Bilindiği üzere, Bodrum Yarımadası geneline su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki seviyenin çok düşmesi ve su temininin mümkün olmaması nedeniyle bölgedeki Mumcular ve Güvercinlik içme suyu arıtma tesislerimiz devre dışı kalmış ve normal şartlara göre Yarımada'ya verilen su miktarı yaklaşık olarak yüzde 57 oranında düşmüştür. Bu nedenle Bodrum’a dönüşümlü su verilmesi zorunluluk halini almıştır" denildi.

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Foto - Barajlar kurudu! Çözüm böyle bulundu

"Daha önceden planlamış olduğumuz yeni su kaynağı projesi kapsamında saniyede 90 litre su sağlayan kaynak sisteme dahil edilerek Mumcular içme suyu arıtma tesisi yüzde 30 kapasitede de olsa devreye alınmış ve 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle su iletimine başlanmıştır" diye devam eden açıklamada, şu bilgiler aktarıldı: "Bunun yanı sıra Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisine de saniyede 150 litre ek su sağlayan kaynak temin ederek bu tesisimizi de yüzde 30 kapasiteyle çalıştırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 24 Ekim 2023 tarihi itibariyle çalışmalar tamamlanıp, tesis faal duruma getirilecektir. Ayrıca, Konacık Mahallesi’nde başlatmış olduğumuz derin kuyunun hat çalışmaları da tamamlanmış olup, sisteme ilave su sağlanmıştır. Akçaalan Mahallemizde yürütülen çalışmaların sonuna gelinerek sorun yaşayan üst kotlara su verilmeye bugün itibariyle başlanacaktır. Yokuşbaşı Mahallesi'nde de kuyunun devreye alınması çalışmaları da 20 Ekim 2023 günü sonuçlandırılacak ve bu bölgeye de ek su sağlanacaktır. İslamhaneleri Mahallemizle birlikte Karabağlar Mahallemizin üst kotlarına da tankerle su iletimine başlanarak bölgenin mağduriyeti azaltılacaktır. Yukarıda ifade edilen çalışmalara ilaveten Kasım ayı içinde tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte, Mumcular havzasından saniyede 100 litre, Çamköy Havzasından ise saniyede 75 litre olmak üzere toplam 175 litre ek su sağlanarak Bodrum ilçemizin hizmetine sunulacaktır. Tamamlanacak olan çalışmalarla birlikte 125 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak seviyede ilave su temini sağlanacak."

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