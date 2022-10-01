Bankaya borcu olanlar dikkat! Sistem artık değişti

Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda mart ayında yapılan ve 1 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak tüketicinin korunma zırhını arttıran düzenlemeler, bugün yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren, taksitle alışverişte ödeme güçlüğüne düşen tüketiciden borcun tamamının talep edilebilmesi için tüketicinin sözleşmede yazan borcun onda birini ödememiş olması şartı aranacak. Tamir ya da yedek parça için serviste kalan ürünler için tüketici tazminat talebinde bulunabilecek. Finans kuruluşları, tüketiciye kredi vermek için sigorta yaptırma zorunluluğu getiremeyecek. E-ticaret siteleri ürün ve hizmetlerin sadece satış sürecinden değil, teslimi ile satış sonrası haklarının kullanımından da promosyon, hediye, indirim vaatlerinin yerine getirilip getirilmemesinden de sorumlu olacak.