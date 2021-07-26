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Dünya
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Bangladeş'te yağışlar sele yol açtı

2021-07-26 03:53:51
Bangladeş'te yağışlar sele yol açtı

Asya ülkesi Bangladeş'te etkili olan yağışlar zor anlar yaşattı.

#1
Foto - Bangladeş'te yağışların yol açtığı sel Chittagong kentinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bangladeş'te yağışların yol açtığı sel Chittagong kentinde hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Bangladeş'te yağışların yol açtığı sel Chittagong kentinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bangladeş'te yağışların yol açtığı sel Chittagong kentinde hayatı olumsuz etkiledi.

#3
Foto - Su altında kalan Chittagong Agrabad Maa o Sishu Hastanesinde görevli sağlık ekipleri, tedavi gören hastaları tahliye etti.

Su altında kalan Chittagong Agrabad Maa o Sishu Hastanesinde görevli sağlık ekipleri, tedavi gören hastaları tahliye etti.

#4
Foto - Ülkede bir yandan da koronavirüs ile mücadele ediliyor.

Ülkede bir yandan da koronavirüs ile mücadele ediliyor.

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