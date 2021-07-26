2021-07-26 03:53:51 Bangladeş'te yağışlar sele yol açtı
Asya ülkesi Bangladeş'te etkili olan yağışlar zor anlar yaşattı.
Asya ülkesi Bangladeş'te etkili olan yağışlar zor anlar yaşattı.
Bangladeş'te yağışların yol açtığı sel Chittagong kentinde hayatı olumsuz etkiledi.
Bangladeş'te yağışların yol açtığı sel Chittagong kentinde hayatı olumsuz etkiledi.
Su altında kalan Chittagong Agrabad Maa o Sishu Hastanesinde görevli sağlık ekipleri, tedavi gören hastaları tahliye etti.
Ülkede bir yandan da koronavirüs ile mücadele ediliyor.
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