2022-07-18 13:00:52 ‘Bana bir yumruk vurduktan sonra…’ Nuri Alço, Cüneyt Arkın anısını paylaştı
Cüneyt Arkın ismiyle bilinen Fahrettin Cüreklibatır, 28 Haziran 2022 tarihinde hayata 85 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi gibi Eskişehirli Nuri Alço, Cüneyt Arkın hakkında konuştu. Dünya aksiyon filmi denildiğinde rahatlıkla ikinci sırada olabilecek bir duayeni kaybettiklerini ifade eden Alço, “Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir’in değil Türkiye’nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör. Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan’den sonra ikinci gelen bir aktör. Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan, kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası” diye konuştu.