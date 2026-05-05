Balıkesir'deki petrol sondajından kötü haber: Tüm kent umutlanmıştı maalesef beklenen olmadı
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Balıkesir'den maalesef kötü haber geldi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Balıkesir'deki petrol arama ruhsat süresinin dolmasıyla tazminat süreci başladı. Ağa Maden şirketine ait AR/AGA/K/J17-b4 pafta numaralı ruhsatın süresi 20 Mart 2026 tarihinde bitti.
Arama çalışmalarının sona ermesi herhangi bir rezerve ulaşamadığını bildiriyor. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar görenler, teminattan tazminat talep edebilecek.
İlgililerin bir yıl içinde mahkeme kararıyla birlikte MAPEG'e başvurması gerekiyor.
Hak sahiplerinin taleplerini, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde şirketin teminatı karşılayacak.
