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Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

2022-08-29 09:59:49
Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

#1
Foto - Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Ahmet Güney yönetimindeki 10 AGY 092 plakalı midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

#2
Foto - Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenildi.

#5
Foto - Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini söyledi. Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak." dedi.

#6
Foto - Balıkesir'de yürekler ağza geldi: 17 kişi yaralı

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı

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