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Türkiye
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Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

2022-08-31 23:02:22
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon’da 2022-2023 balıkçılık av sezonu dualarla açıldı.

#1
Foto - Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Limanı'nda 2022-2023 sezonu için tören düzenlendi.

#2
Foto - Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Ömer Harun Özkaynak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, davetliler ve balıkçıların katıldığı törende Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın yeni sezonun bereketli geçmesi için dua etti.

#3
Foto - Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon'da yaklaşık bin tane balıkçı teknesi olduğunu belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şu ifadelerde bulundu...

#4
Foto - Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

"Dualar yapıldı. 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılarımızın av sezonu başlamış olacak. Trabzon balıkçılığı ile bilinen bir şehir. Şehrimizde bine yakın irili, ufaklı balıkçı teknemiz mevcut. Bu akşam itibariyle bu teknelerimizin hepsi inşallah sezona başlayacak. Bu yıl Trabzon için çok güzel bir yıl. Herşeyin bol olduğu bir sezonu geçiriyoruz. Turizmde de aynı bollukları yaşadık. Tarımda da aynı bollukları yaşadık. Ben inanıyorum ki inşallah deniz ürünlerinde de, avcılıkta, balıkçılıkta güzel bir sezon geçecek. Allah bereketli kılsın"

#5
Foto - Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Törenin ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ağları denizle buluşturdu.

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