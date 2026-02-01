  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor Altın ve gümüşte şok edici derin kayıp! İslam Memiş rakam verdi! Hindistan sürüyle S-400 alırken Türkiye'ye küstah şart Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu Sübyancı Epstein belgelerinde çok konuşulacak “Türkiye” detayı! Yer yerinden oynayacak Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu

Mersin’de sel ve fırtınanın ardından oluşan güçlü dalgalar, Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesini kıyıya sürükledi. Sahili kaplayan midyeler ise balıkçıların ilgisini çekti.

#1
Foto - Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu

Mersin’de sel ve fırtınanın ardından denizde oluşan güçlü dalgalar, Adanalıoğlu sahilinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

#2
Foto - Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu

Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu. Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında ‘jilet midyesi' olarak da adlandırılan deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti.

#3
Foto - Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu

Genellikle kumluk ve sığ deniz tabanında yaşayan, kendini kuma dikey şekilde gömerek yaşamını sürdüren kargı midyesinin Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Fırtına, sel ve güçlü dalgaların etkisiyle doğal yaşam alanlarından kopan midyeler, sahil boyunca geniş bir alana yayıldı.Sahili kaplayan kargı midyelerini gören balıkçılar, midyeleri kova ve çuvallara doldurdu. Balıkçılar, bu midyelerin balık avcılığında yem olarak kullanıldığını ifade etti.

#4
Foto - Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu

Sahilde kargı midyesi toplayan balıkçı Eyüp Ensariongün,"Fırtınadan dolayı sahile vurdu, şimdi bunları topluyoruz. Avcılıkta kullanacağız. Normalde para verip aldığımız şeyler bunlar. Her zaman bulunan şeyler değil. Fırtınanın verdiği bir nimet diyelim. Bu ürün Japonya taraflarında yenilen bir şey ama bu taraflarda yiyen var mı bilmiyorum. Buradan topladığımız yenilecek bir şey değil, çamurun içinden çıktığı için hastalık üretebilir. Ama normalde pişirilip yendiğini biliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"
Gündem

Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan, terör örgütü uzantılarının ve sözde Kürt temsilcilerinin emperyalist güçlerle olan kirli pazarlıklar..
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler
Gündem

Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in esk..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23