  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail - S. Arabistan arasında kapılar ardında dünyayı heyecanlandıran tarihi ziyaretler: Yine bir araya gelecekler mi?

Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü

Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Fiyatlar ne kadar daha düşecek? İkinci el balonu patladı

2 bin yıldır bu su 50 derece akıyor

Mehmetçik'e yeni yol arkadaşı geliyor! Flaş karar damga vuracak: Robot köpek Keçi yapay zeka ile detayı yakaladı!

Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

100 yıl önce kerpiçten yapıldı! Yadigar 30 yıl sonra yeniden dönmeye başladı

Kapadokya Çinli turistleri bekliyor

Gidişi suskun olmuştu ama gelişi muhteşem olacak! Sergen Yalçın geri dönüyor: İşte yeni takımı...
Yaşam
6
Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

2023-09-27 16:53:31
Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

#1
Foto - Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Irmağın şehir merkezinden geçtiği bölümün Kemer Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

#2
Foto - Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

#3
Foto - Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Bu arada çok sayıda balığın telef olduğu ve can çekişenlerin de kıyıya yanaştığı görülen ırmağa Bartın Belediyesi tarafından temiz su salındı.

#4
Foto - Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, ırmakta zaman zaman balık ölümleriyle karşılaştıklarını söyledi.

#5
Foto - Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Mevsimin kurak olması dolayısıyla su seviyesinin düştüğünü ifade eden Fırıncıoğlu, "Mevsimsel olarak yağışların az olduğu dönemlerde su debisinde azalma oluyor. Bu da oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerine yol açıyor. Biz de geçici çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yapıyoruz." dedi.

İmamoğlu sinirlendi! Törene kimse gelmeyince, ilçe belediye başkanını azarladı
Siyaset

İmamoğlu sinirlendi! Törene kimse gelmeyince, ilçe belediye başkanını azarladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti, CHP Sultangazi İ..
Bölge petrol kaynıyor!

Bölge petrol kaynıyor! "Romanya ve Azerbaycan buldu, Türkiye de her an keşfedebilir" diyerek duyurdu
Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme
Siyaset

Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme

CHP Genel Başkanlığı'na aday olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alan Özgür Özel, İmamoğlu'nu daha yarışın başında sattı. "CHP’..
Bitlis'te 60 noktada bulundu! Saniyede 6-7 litre akıyor

Bitlis'te 60 noktada bulundu! Saniyede 6-7 litre akıyor
Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi az önce verildi! Miktar inanılmaz

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi az önce verildi! Miktar inanılmaz
CHP’de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı büyüyor! Sen kimin başkanısın!
Siyaset

CHP’de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı büyüyor! Sen kimin başkanısın!

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet CHP’deki iç kavgayı da büyüttü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldıran Ekrem İmamoğlu’nun k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23