Balık ölümleri herkesi kaygılandırdı

Mevsimin kurak olması dolayısıyla su seviyesinin düştüğünü ifade eden Fırıncıoğlu, "Mevsimsel olarak yağışların az olduğu dönemlerde su debisinde azalma oluyor. Bu da oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerine yol açıyor. Biz de geçici çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yapıyoruz." dedi.