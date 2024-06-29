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Yaşam
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Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

2024-06-29 16:45:08
Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Eskimeye yüz tutan mesleklerden olan bakırcılığa yıllarını veren Mehmet Küçük, çırak bulamayınca işi eşine öğretti.

#1
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Tokat'ta tarihi Taşhan içerisinde yarım asırdır bakır işleme ve kalay işiyle uğraşan Mehmet Küçük, babasıyla amcalarının yaptığı aile mesleğini tüm zorluklarına rağmen devam ettiriyor.

#2
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Mesleğini devredecek bir çırak bulamamanın sıkıntısını yaşayan Küçük, sorunu beklenmedik bir kişiyle çözüme kavuşturdu. Çıraklık için uzun yıllar arayışlarını sürdüren Küçük, çözümü yanına yemek getiren eşi Halime Küçük’te buldu.

#3
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

35 yıl önce eşinin dükkanına gelerek bakırcılık mesleğine çıraklıkla başlayan Küçük, zamanla kendini ispatlayarak usta öğreticilik belgesi aldı.

#4
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Çırakları olmadan çalışan Küçük ailesi, 9 metrekarelik dükkânda bakırcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

#5
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Çırak bulamayınca eşi ve çocuğuna mesleğini öğrettiğini söyleyen 70 yaşındaki bakır ustası Mehmet Küçük, “Benim sülalem hep bakırcıydı. Bu meslek ölmek üzere olan bir meslek. Meslek bitiyor ve yetişen kimse bulunmuyor. Bu meslekte fazla bir kazanç yok ve çok sabır isteyen bir meslek. Biz babamızın yanında yetiştiğimiz için mesleğimizi seviyoruz. Çırak bulamadığım için eşimi yanımda yetiştirdim.

#6
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Eşim 35 yıldır benim yanımda çalışıyor. Sanatı burada ona öğrettim ve Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Burada makine yok, her şeyi elimizde yapıyoruz. Burada hem kalay yapıyoruz, hem de bakır yapıyoruz. Ben şu anda 70 yaşındayım. Küçükken bir hevesle bu işe başladık. Ben mesleğime aşığım öyle olmasam mesleğimi yapamam. İlerleyen yaşıma rağmen hala çalışıyorum. Ben üretmek istiyorum, bir şeyleri öğretmek istiyorum.

#7
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

. Bu işe bir el atılması lazım bu meslek ölmesin. Bu meslek benimle beraber ölecek. Bana güzel bir yer versinler, ben orada öğrenci yetiştireyim” dedi.

#8
Foto - Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Eşiyle birlikte kültür bakanlığı sanatçısı olduğunu ifade eden Halime Küçük ise “Eşimle beraber 35 yıldır bakırcılık işi ile uğraşıyorum. Eşim ile ben kültür bakanlığı sanatçısıyız. Oğlumuzda bu işe hevesli ve o da Kültür Bakanlığı sanatçısıdır. Ben de eşimin yanına gide gele hem işlemeciliği hem de çizimi öğrendim. Eşim çırak bulamayınca ona destek amaçlı bu işe başladım. Çocuğumuzda yanımıza sürekli getirerek onu da yetiştirdik. Oğlum çekiç tutuyor, işleme yapıyor, kalaylama yapıyor, cila yapıyor. Sanatı o da çok güzel öğrendi. 35 yıldır eşimle birlikteyim ve hiç ayrılmadık. Mesleğimiz çok güzel ama çırak yetiştiremiyoruz. Çalışma alanımız küçük, yerimizde fazla yok. Talepte olmadığı için kendi kendimize değirmenimizi döndürüyoruz” diye konuştu.

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