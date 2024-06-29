Bakır ustası çırak bulamayınca bakın ne yaptı!

Eşiyle birlikte kültür bakanlığı sanatçısı olduğunu ifade eden Halime Küçük ise “Eşimle beraber 35 yıldır bakırcılık işi ile uğraşıyorum. Eşim ile ben kültür bakanlığı sanatçısıyız. Oğlumuzda bu işe hevesli ve o da Kültür Bakanlığı sanatçısıdır. Ben de eşimin yanına gide gele hem işlemeciliği hem de çizimi öğrendim. Eşim çırak bulamayınca ona destek amaçlı bu işe başladım. Çocuğumuzda yanımıza sürekli getirerek onu da yetiştirdik. Oğlum çekiç tutuyor, işleme yapıyor, kalaylama yapıyor, cila yapıyor. Sanatı o da çok güzel öğrendi. 35 yıldır eşimle birlikteyim ve hiç ayrılmadık. Mesleğimiz çok güzel ama çırak yetiştiremiyoruz. Çalışma alanımız küçük, yerimizde fazla yok. Talepte olmadığı için kendi kendimize değirmenimizi döndürüyoruz” diye konuştu.