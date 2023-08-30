Bakın o köy elektriksiz kalmaktan nasıl kurtuldu!

Ihlamur ağacına bağlanan elektrik hattının geçici bir çözüm olduğunu ifade eden Aşıklar Köyü Muhtarı Turan Sırtlı “Böyle bir çözüm bulduk ama şuanda hasar tespit çalışmamız devam ediyor. Tespitler yapıldı, yapılacak yer işaretlendi. Nereye duvar yapılacağı, direk dikileceği belirlendi. Birkaç gün içerisinde inşallah kalıcı bir çözüm üretilecek. Bu geçici bir çözüm ama günümüzü kurtardı, insanlarımızı mağdur etmedi. Şu anki durumdan kimse şikayetçi değil, herkes memnun” dedi.