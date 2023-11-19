2023-11-19 12:32:41 Bakın ne yaptılar! Türk savunma sanayisinden tarihi hamle: Daha önce böylesi görülmedi...
Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Muharebe sahasındaki etkinliği ve çeşitliliği son yıllarda artan insansız platformların güvenlik güçlerine kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İnsansız hava ve kara araçlarından sonra yakın zamanda insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak.