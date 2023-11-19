Bakın ne yaptılar! Türk savunma sanayisinden tarihi hamle: Daha önce böylesi görülmedi...

Proje tamamlandığında, otonom seyir ve görev icra edebilen, ADVENT SYS ile entegre ve Yer Kontrol İstasyonu ile ADVENT SYS üzerinden kontrol edilebilen HAVELSAN'ın geliştirdiği ilk otonom su üstü aracı ortaya çıkmış olacak. Yapay zeka, öğrenen algoritmalar, büyük veri, veri füzyonu, otonom sistemler teknolojileri kullanılarak geliştirilmekte olan Sancar, 12,73 metre uzunluğuna, 3,3 metre genişliğine, 9 ton deplasmana sahip bulunuyor. Sancar, 40 knots'ın üzerinde hıza, 740 kilometrenin üzerinde seyir menziline ulaşıyor. Uzaktan kontrol edilebilen SANCAR SİDA, liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek. SİDA Projesi ile komple bir insansız su üstü platformu üretildi ve seri üretime hazır bir ürüne dönüştürüldü. Ayrıca komuta kontrol entegrasyon yazılımı, görev planlama ve görev sonrası değerlendirme ve analiz yazılımları gibi sistemin alt bileşenleri de müstakil ürünler olabilecek. Böylece HAVELSAN ürün ailesine, stratejik seviyeden taktik seviyeye kadar kullanılabilecek pazarlanabilir ürünler kazandırılacak. ADVENT ROTA ve ADVENT KALYON ürünleri diğer insansız deniz aracı projelerinde de görev yapabilecek.