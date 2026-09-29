Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!
İtalya karşısında alınan hezimet sonrası tüm taraftarlar milli takımın geleceğini sorguluyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya karşısında alınan hezimet sonrası tüm taraftarlar milli takımın geleceğini sorguluyor.
ABD'deki Dünya Kupası ilk kez 48 ülkenin katılımıyla yapıldı. Biz ise Romanya ve Kosova gibi ülkeleri yenerek bilet alabildik. Organizasyondaki halimiz ortadaydı... Kendimizi abarttığımız sürece de büyük hüsranlar yaşamaya devam edeceğiz.
2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Milli Takımı play-off yarı finalinde Romanya ve finalde Kosova'yı 1-0 yenerek vize aldı. Ve organizasyonun en kolay gruplarından birine girdik. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 kaybettik.
ABD mücadelesi öncesinde ev sahibi ekibin yola devam etmesi, bizim ise elenmemiz kesinleşmişti. 90 dakikayı 3-2 galip bitirerek ülkeye döndük. O karşılaşmada şartlar farklı olsaydı yine kazanabilir miydik, bilinmiyor... Ve sanki hiç hüsran yaşanmamış gibi yola devam ettik.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na katılım garantilendikten sonra, "ABD'ye gideceğiz ve Allah'ın izniyle kupayı alacağız" demişti. Romanya ve Kosova'yı yenen milliler, Avustralya ve Paraguay karşısında yoktu.
Buna rağmen hala Avrupa'nın büyük ekiplerini yenebileceğimiz konuşuluyor. Elbette bazı karşılaşmalarda böyle sonuçlar gelebilir. Ancak istikrarlı başarı için her bakımdan yetersiz durumdayız.
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