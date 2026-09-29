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Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu! Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim Artık daha dikkat edin! Ölümlerin yüzde 40’nin nedeni belli oldu Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: “Kopar kafasını gitsin” Hilal Kaplan 'Erdoğan'a ihanet etti' dedi ve flaş açıklamayı yaptı: İnşallah hesabı bu dünyada sorulur Flaş açıklamayı yapmıştı: Şimdi yine gündemde? Albert Riera Can Uzun konusunda haklı mıydı? 'Kendimi Türk gibi hissediyorum' diyen Montella kalacak mı? İşte son karar Ali Koç’un aylar önceki sözleri olay oldu! “Ne olduğunu bütün Türkiye görecek” dediği ismi bu sabah evinden aldılar Çok konuşulacak bir yorum bu: Fransa'ya güzel yenilmiştik: İtalya'ya kötü yenildik!
Spor
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Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

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Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

İtalya karşısında alınan hezimet sonrası tüm taraftarlar milli takımın geleceğini sorguluyor.

#1
Foto - Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

ABD'deki Dünya Kupası ilk kez 48 ülkenin katılımıyla yapıldı. Biz ise Romanya ve Kosova gibi ülkeleri yenerek bilet alabildik. Organizasyondaki halimiz ortadaydı... Kendimizi abarttığımız sürece de büyük hüsranlar yaşamaya devam edeceğiz.

#2
Foto - Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Milli Takımı play-off yarı finalinde Romanya ve finalde Kosova'yı 1-0 yenerek vize aldı. Ve organizasyonun en kolay gruplarından birine girdik. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 kaybettik.

#3
Foto - Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

ABD mücadelesi öncesinde ev sahibi ekibin yola devam etmesi, bizim ise elenmemiz kesinleşmişti. 90 dakikayı 3-2 galip bitirerek ülkeye döndük. O karşılaşmada şartlar farklı olsaydı yine kazanabilir miydik, bilinmiyor... Ve sanki hiç hüsran yaşanmamış gibi yola devam ettik.

#4
Foto - Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na katılım garantilendikten sonra, "ABD'ye gideceğiz ve Allah'ın izniyle kupayı alacağız" demişti. Romanya ve Kosova'yı yenen milliler, Avustralya ve Paraguay karşısında yoktu.

#5
Foto - Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

Buna rağmen hala Avrupa'nın büyük ekiplerini yenebileceğimiz konuşuluyor. Elbette bazı karşılaşmalarda böyle sonuçlar gelebilir. Ancak istikrarlı başarı için her bakımdan yetersiz durumdayız.

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