Bakın nasıl havaya girdik ve sonunda... Romanya ve Kosova'yı yendik: Bu kadarına pes doğrusu!

ABD mücadelesi öncesinde ev sahibi ekibin yola devam etmesi, bizim ise elenmemiz kesinleşmişti. 90 dakikayı 3-2 galip bitirerek ülkeye döndük. O karşılaşmada şartlar farklı olsaydı yine kazanabilir miydik, bilinmiyor... Ve sanki hiç hüsran yaşanmamış gibi yola devam ettik.