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Spor
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Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

2024-05-05 15:57:08
Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta taraftarın tek umudu Semih Kılıçsoy oldu. Genç golcü, oynadığı maçlarda gösterdiği performanslar ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Avrupa'nın önemli takımlarını da peşine takan Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılabilir. Siyah-beyazlı ekip, oyuncuyla bir sezon daha devam etmeyi düşünse de dünya devi şimdiden transferi bitirmeye yakın. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

#1
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe ile sezonu noktalayacak.

#2
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını da memnun etmeyi planlayan Beşiktaş'ta gündemde teknik direktör adayları kadar Semih Kılıçsoy'un transferi de var.

#3
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve kısa sürede formayı kapan genç futbolcu, siyah-beyazlı takımın gözbebeği konumunda.

#4
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran Semih, EURO 2024'te A Milli Takım'ın büyük umudu olarak sahada yer alabilecek.

#5
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Bu sırada Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan genç futbolcu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Arsenal, Aston Villa, Tottenham, West Ham United ve Manchester City'nin gündeminde olan Semih Kılıçsoy için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#6
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

İngiliz basınında yer alan haberlerde, EURO 2024 sonrasında Semih Kılıçsoy'un Manchester City'ye imza atacağı öne sürüldü. Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan isimlerin takip ettiği Semih için İngiliz devinin fazlasıyla ısrarcı olduğu vurgulandı.

#7
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Stili Manchester City efsanesi Sergio Aguero'ya benzetilen genç oyuncu için Feyyaz Uçar da, kısa bir süre önce "Belki Manchester City'e gidebilir." şeklinde bir açıklama yaptı.

#8
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Manchester City ve birçok İngiliz kulübü tarafından takip edilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş Kulübü, 30 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyecek.

#9
Foto - Bakın kim çıktı? Gelişmeyi altüst diyerek duyurdular! Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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