Bakın çaldıkları kredi kartıyla ne yaptılar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde önceki gün sabaha karşı bir eve giren iki pişkin hırsız, 75 bin TL değerinde eşya çaldı. Bir lokantanın güvenlik kamerasına takılan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi. Olay, Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartar Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.15 sıralarında iki hırsız, göz diktiği evin kapısını açıp içeri girdi. Hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsızlar, 70 bin TL değerinde ziynet eşya, bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, 1 saat ve 4 bin TL değerinde telefonu alıp kayıplara karıştı.