2023-09-05 10:33:15 Bakın çaldıkları kredi kartıyla ne yaptılar
Diyarbakır’da bir eve giren hırsızlar çaldıkları kredi kartıyla yemek yediler.
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Diyarbakır’da bir eve giren hırsızlar çaldıkları kredi kartıyla yemek yediler.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde önceki gün sabaha karşı bir eve giren iki pişkin hırsız, 75 bin TL değerinde eşya çaldı. Bir lokantanın güvenlik kamerasına takılan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi. Olay, Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartar Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.15 sıralarında iki hırsız, göz diktiği evin kapısını açıp içeri girdi. Hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsızlar, 70 bin TL değerinde ziynet eşya, bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, 1 saat ve 4 bin TL değerinde telefonu alıp kayıplara karıştı.
Pişkin hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi çaldığı cüzdanın içerisinde bulunan kredi kartı ile lokantaya gidip yemek yedi. Yemeği beklerken cüzdan içerisindeki kredi kartlarını inceleyen hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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