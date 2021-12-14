Bakanlık'tan asgari ücret açıklaması

"ONLARIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR" - Anka'ya konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz kendilerine toplantıyla ilgili bir çağrı gelmediğini ve net bir tarih olmadığını açıkladı. Koç, talepleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor" dedi.