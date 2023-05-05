Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 570 gıda denetim görevlisi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Resmi kontroller risk esasına göre önceden haber verilmeden; bakanlık ve il yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP), TİMER, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetler kapsamında gerçekleştiriliyor. Ekipler, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerinde toplam 375 bin 743 resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.