  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe 12’den vuracak! Kaleye dünya markası isim geliyor...

Bu tohumlar kuraklığa resmen meydan okuyor! Çiftçilerin gözdesi oldu

İçini ortaya döktü.. Gönül Dağı'nın sırrını açıkladı! Anadolu vurgusu...

Böyle bir yılan uzun zamandır ortada yoktu! Görünce apar topar yetkilileri çağırdılar

Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Okuyunca çok şaşıracaksınız! Buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler

Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel Yenikapı’da balıkçılar ile bir araya geldi
Gıda
4
Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

2023-05-05 13:26:40
Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılının ilk 4 ayında 375 bin 743 gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

#1
Foto - Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 570 gıda denetim görevlisi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Resmi kontroller risk esasına göre önceden haber verilmeden; bakanlık ve il yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP), TİMER, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetler kapsamında gerçekleştiriliyor. Ekipler, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerinde toplam 375 bin 743 resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

#2
Foto - Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

ALO 174 GIDA HATTI'NA 2 MİLYON 889 BİN BAŞVURU Ayrıca, gıdaya ilişkin ihbar ve şikayetleri almak, tüketicileri bu denetim sürecine dahil etmek amacıyla 2009 yılında faaliyete geçirilen ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar toplam 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı. Bu aramalardan 951 bin 309'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 948 bin 584'u sonuçlandırıldı.

#3
Foto - Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı’na ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 70 bin 719 bildirim geldi. Bunlardan 18 bin 109'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 17 bin 766'sı sonuçlandırıldı.

Türkiye'de yeni bir banka kuruldu! İşte sahipleri...
Ekonomi

Türkiye'de yeni bir banka kuruldu! İşte sahipleri...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SLM Yatırım Bankası AŞ isimli yeni bir bankanın kurulumuna izin verdi.
Yapay zekaya 140 milyon dolar
Teknoloji

Yapay zekaya 140 milyon dolar

ABD yönetimi, ülkede 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsünün kurulması için 140 milyon dolarlık fon sağlanacağını duyurdu...
Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Gündem

Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İdam edin bunları
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İdam edin bunları

Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen, komandolar ile öz..
Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA alan ülkeden şok eden hamle! TB2'yi vurup düşürdüler

Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA alan ülkeden şok eden hamle! TB2'yi vurup düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesaja, 'Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği' ortaya çıkıyor notunu d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23