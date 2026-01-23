Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama

Bunun yerine kendi hayvanlarımızdan bu yolla üretim yapılması isabetli bir karar. Bu proje ülkemizin tamamına yaygınlaştığında besi açığımız ciddi şekilde önlenmiş olur. Amasya bölgesinde başarının yüksek olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Proje kapsamında yaptıracakları tohumlamalar için 350 TL uygulama ücreti ödeyecek yetiştiriciler doğan buzağısına ayrıca destekleme alacak.