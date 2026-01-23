  • İSTANBUL
Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama
Giriş Tarihi:

Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi' pilot il olarak Amasya'da hayata geçti.

#1
Foto - Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama

Projeyle 4 yaşını doldurmuş saf kültür ırkı süt ineklerine ve yaş sınırı olmaksızın tüm melez büyükbaş hayvanlara suni tohumlama yapılıp etçi melez buzağılar elde edilmesiyle kırmızı et açığının kapatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

#2
Foto - Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin iş birliğiyle hayata geçen projeye ilişkin bilgiler veren Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, bu ıslah yöntemiyle sütçü işletmelerde besilik materyal üretiminin artırılarak ithalatın azaltılması, süt arzının garanti altına alınarak et üretiminin artırılmasının yanı sıra elde edilecek melezlerin artan karkas et verimleri ile kırmızı et açığının kapatılmasına katkı sağlanacağını açıkladı.

#3
Foto - Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama

"Besi açığımız ciddi şekilde önlenmiş olur" Proje çerçevesinde teknik personelin tohumlama çalışmalarına başladıklarını anlatan Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan da, "Ülkemizin besi konusunda ihtiyacı olan hayvanları yurt dışından getiriyoruz.

#4
Foto - Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama

Bunun yerine kendi hayvanlarımızdan bu yolla üretim yapılması isabetli bir karar. Bu proje ülkemizin tamamına yaygınlaştığında besi açığımız ciddi şekilde önlenmiş olur. Amasya bölgesinde başarının yüksek olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Proje kapsamında yaptıracakları tohumlamalar için 350 TL uygulama ücreti ödeyecek yetiştiriciler doğan buzağısına ayrıca destekleme alacak.

