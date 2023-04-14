Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

"Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan acil eylem planlarının uygulanması, Edirne'deki Meriç Deltası Sulak Alanı'nda su maymunu, Trabzon'daki Solaklı Vadisi’nde itdolanbacı bitkisi, Afyonkarahisar'daki Seyitler Baraj Gölü'nde gümüşi havuz balığı, Denizli'deki Acıgöl kaynaklarında doğu sivrisinek balığı, Ankara ve İstanbul'daki parkları mesken edinen yeşil papağan ve Antalya'nın muhtelif yerlerinde görünen kırmızı yanaklı su kaplumbağası için proje çalışmaları yapılıyor.