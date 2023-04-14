Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Bu yıl devam edilecek planın bütçesi 4,5 milyon lira olarak belirlendi. Projeyle istilacı yabancı türler konusunda mevzuat eksikliğinin giderilmesi ve AB mevzuatına uyumlaştırılması, halkın bilincinin ve farkındalığının artırılması, yerli türler ve ekosistemler üzerinde istilacı yabancı türlerin neden olduğu baskıların azaltılması ve yok edilmesi hedefleniyor.