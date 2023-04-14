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Doğa
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Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

2023-04-14 17:41:56
Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de son dönemde ortaya çıkan istilacı türlerle ilgili harekete geçti.

#1
Foto - Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Anavatanları Türkiye olmadığı halde, coğrafyamıza ve iklimimize uyum sağlayarak istilacı türe dönüşen bitki ve hayvanlarla mücadele için kollar sıvandı.

#2
Foto - Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 Faaliyet Raporu'na göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de doğrudan zararlı istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin önlenmesine ilişkin geçen yıl proje başlatmıştı. Projenin bu yıl da kararlılıkla yürütülmesi için yeni bir eylem planı hazırlandı.

#3
Foto - Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

"Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan acil eylem planlarının uygulanması, Edirne'deki Meriç Deltası Sulak Alanı'nda su maymunu, Trabzon'daki Solaklı Vadisi’nde itdolanbacı bitkisi, Afyonkarahisar'daki Seyitler Baraj Gölü'nde gümüşi havuz balığı, Denizli'deki Acıgöl kaynaklarında doğu sivrisinek balığı, Ankara ve İstanbul'daki parkları mesken edinen yeşil papağan ve Antalya'nın muhtelif yerlerinde görünen kırmızı yanaklı su kaplumbağası için proje çalışmaları yapılıyor.

#4
Foto - Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Bu yıl devam edilecek planın bütçesi 4,5 milyon lira olarak belirlendi. Projeyle istilacı yabancı türler konusunda mevzuat eksikliğinin giderilmesi ve AB mevzuatına uyumlaştırılması, halkın bilincinin ve farkındalığının artırılması, yerli türler ve ekosistemler üzerinde istilacı yabancı türlerin neden olduğu baskıların azaltılması ve yok edilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Denizlerdeki istilacı türlerle ilgili, iklim değişikliğinin ekosisteme etkisi konusunda araştırma yürütüldü, Akdeniz ve Ege Denizi'nde önemli istilacı türlerden balon ve aslan balığıyla mücadele için, bu türlerin avcılığı destekleme kapsamına alındı.

#6
Foto - Bakanlık harekete geçti! İstilacılar topraklardan silinecek

Türkiye sularında en fazla istilacı özellik gösteren balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında, geçen yıl adet başına benekli balon balığı için 12,5 lira, diğer balon balığı türleri için 2,5 lira destekleme ödemesi yapılıyor.

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