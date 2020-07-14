Bakandan çok konuşulacak Erdoğan itirafı: 3-4 gün belimde silahla dolaştım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, FETÖ ile mücadeleyi ve 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ı anlattı. Varank ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat olduğu günlere değinerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın ameliyat olacağı günlerde, 7 Şubat MİT krizi ile uğraşıyorduk. Açıkçası kime güvenebileceğimizi bilmediğimiz puslu günlerdi. Cumhurbaşkanımızın ameliyatının günü, yeri, saati, koruma polislerine dahi bildirilmemişti. O gün hastanenin içinde sadece Cumhurbaşkanımızın ailesi vardı. Hiç unutmuyorum, 3-4 gün boyunca hastanenin izole edilmiş katında belimde silahla dolaştım" ifadelerini kullandı. "FETÖ, TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN ALÇAK ÖRGÜT" Varank, FETÖ'nün yalnızca bu toprakların değil, tarihin gördüğü en alçak, en sinsi yapı; ruhunu, vicdanını, tüm varlığını, en yüksek bedeli kim ödüyorsa ona satmaktan çekinmeyen, görevi icabı takiyeyi, inkarı, gizlenmeyi, yalanı ve iftirayı kendine yöntem edinen bir örgüt olduğunu belirtti. Bakan Varank, şunları kaydetti: "Öncelikle şunun çok iyi anlaşılması lazım, FETÖ kendini din adamı olarak göstermeye çalışan bir sapığın inşa ettiği inanç anlayışı etrafında kümelenen, Türkiye'nin varlığına, birlik ve bütünlüğüne kastetmek üzere kiralanmış bir tetikçi yapılanmadır. Görev yerleri Türkiye olduğu için 'dindar' kisvesi altında işlerini görüyor olabilirler ama bu örgüt Latin Amerika'da yapılandığında yılmaz bir 'devrimci', Çin'de örgütlendiğinde azılı bir 'Maocu', Avrupa'daki operasyonlarında ise dört dörtlük bir 'seküler' olarak karşınıza çıkabilir. Yani bunların kendi sapkın inançları dışında herhangi bir kültüre, medeniyete, inanca aidiyet duymaları mümkün değil."