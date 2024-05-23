Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. Bakanlık binasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakan Bolat açıklamalarda bulundu. Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüşmesinde Gümrük Birliği, vize süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde atılabilecek adımlar ve AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret konularının ele alındığı bilgisini verdi. AB Komiseri Varhelyi ile ele alınan konular arasında bulunan Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Bolat, “AB Konseyi henüz tavsiye raporunu kabul edip, AB Komisyonu'na Gümrük Birliği'ni genişletmek için müzakerelere başla yetkisi vermemişti. Geçen nisan ayındaki gayriresmi AB Konsey zirve toplantısında AB Daimi Temsilciler Komitesi'ne bu konuda söz konusu tavsiye raporunu görüşme ve çalışmalara başlama görevi verildi. AB Komisyon Üyesi Varhelyi, bunun pozitif, olumlu ve ileri bir adım olduğunu ifade etti. Ve önümüzdeki 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında bu AB Komisyonu'nun tavsiye raporunun işlerlik kazanması ve Gümrük Birliği'ni genişletme, hizmetler sektörüne, yatırımlara genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bunu ziyadesiyle olumlu bir gelişime olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nde iki tarafın da rahatsız olduğu bazı ticari konular vardı. Bu noktada AB tarafının Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini ifade ettiler” diye konuştu.