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Avrupa
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Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

2024-05-23 13:55:33
Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “AB Komiseri Varhelyi, önümüzdeki 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında AB Komisyonu'nun tavsiye raporunun işlerlik kazanması ve Gümrük Birliği'ni genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bunu ziyadesiyle olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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Foto - Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. Bakanlık binasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakan Bolat açıklamalarda bulundu. Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüşmesinde Gümrük Birliği, vize süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde atılabilecek adımlar ve AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret konularının ele alındığı bilgisini verdi. AB Komiseri Varhelyi ile ele alınan konular arasında bulunan Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Bolat, “AB Konseyi henüz tavsiye raporunu kabul edip, AB Komisyonu'na Gümrük Birliği'ni genişletmek için müzakerelere başla yetkisi vermemişti. Geçen nisan ayındaki gayriresmi AB Konsey zirve toplantısında AB Daimi Temsilciler Komitesi'ne bu konuda söz konusu tavsiye raporunu görüşme ve çalışmalara başlama görevi verildi. AB Komisyon Üyesi Varhelyi, bunun pozitif, olumlu ve ileri bir adım olduğunu ifade etti. Ve önümüzdeki 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında bu AB Komisyonu'nun tavsiye raporunun işlerlik kazanması ve Gümrük Birliği'ni genişletme, hizmetler sektörüne, yatırımlara genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bunu ziyadesiyle olumlu bir gelişime olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nde iki tarafın da rahatsız olduğu bazı ticari konular vardı. Bu noktada AB tarafının Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini ifade ettiler” diye konuştu.

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Foto - Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

“Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türklerin vize başvuru reddinin yüzde 16.5‘a gerilediğini söyledi” Görüşmede vize konusunun da gündeme geldiğini kaydeden Bakan Bolat, “AB Komisyonu olarak üye ülkelere ve onların dışişlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvuruları ve çok girişli ve uzun süreli vize alması noktasında bir koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve olumlu tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türk vatandaşlarının başvurularında özellikle vize başvuru reddinin yüzde 16.5‘a gerilediğini söyledi. Vatandaşlarımızın gerek ticaret, gerek turistik, gerek eğitim, gerek akademik, kültürel sanatsal çalışmaları için AB ülkelerine vize başvurularında bir artış var. Geçen yıl yüzde 30’luk bir artış olmuş. Sayın Varhelyi’nin bize açıklamasına göre AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarındaki gerek insan kaynağı, gerekse donanım yönünde kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş. Kotalar noktasında özellikle karayolu taşımacılarının ikili ve transit kotalarının bitmesi ve bunların arttırılması konusunda da üye ülkelere tavsiyede bulunduklarını ifade ettiler” şeklinde konuştu.

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Foto - Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

“Avrupa Yatırım Platformu sektörler için düşük finansman maliyetli proje kredileri tahsisi yapacak” Bakan Bolat, Varhelyi ile ele alınan konular arasında Avrupa Yatırım Platformu'nun da olduğunu kaydetti. Bakan Bolat, 2026 yılının başından itibaren uygulamaya girecek 10 milyar euro bedelli platformdan Türkiye’nin de sektörel projeler noktasında yararlanabileceğini belirterek, “Avrupa Birliği, yakın zamanda Avrupa Yatırım Platformu adında mekanizma oluşturdu. Türkiye'nin de bu platformdan sektörel projeler noktasında yararlanabileceğini ifade etti. Önümüzdeki yılın başından itibaren uygulamaya girecek. Toplam 10 milyar euro bedelli Avrupa Yatırım Platformu çeşitli sektörler için çok çok düşük finansman maliyetli proje kredileri tahsisi yapacak. Türkiye'deki firmalarımız, sektörlerimizle bu yatırım platformundaki finansal imkanlara başvurmak için projelerini sunabilecekler” dedi.

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