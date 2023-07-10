Bakan Yerlikaya uyardı! Alarm devam ediyor

"TURUNCU UYARI DEVAM EDİYOR" İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) gelen Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya, burada kentteki sele ilişkin son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, meteorolojinin cumartesi günü toplam 19 ilde uyarı verdiğini; Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te "turuncu" uyarının devam ettiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar sonucu uyarı verilen illerin tamamında 2 bin 156 ihbar alındığını bildirerek "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Karayolları, Kızılay, UMKE ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyorlar. Bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi. Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 kişinin helikopterler, 570 vatandaşın da botlar ve iş makineleriyle kurtarıldığını aktaran Yerlikaya, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini kaydetti.