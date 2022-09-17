Bakan Varank: İlk kez yerli ve milli olarak ürettik

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohum AŞ'nin ürettiği ilk tohumları burada çoğalttığını anlatan Varank, şunları kaydetti: "Bugün onların hasadını gerçekleştireceğiz. İnşallah burada yapacağımız hasat dekar başına 200 kilogramla Türkiye'de bir rekoru kırmış olacak. Bakanlık olarak bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de yerli tohumculuk gelişti ama yerli ve milli tohumculuğun hala katetmesi gereken bir mesafe var. Ayçiçeği ile başladık bunu mısır ve farklı stratejik ürünlerle devam ettireceğiz. Bu ilk yerli ve milli hibrit tohumumuzun Ankara'da deneme üretimini yaptık, Rusya ve Sudan'da deneme üretimlerini yaptık. İnşallah buradan elde edilen tohumlar yurt dışına da ihraç edilecek. Türkiye'ye ciddi bir katma değer kazandıracak." Varank, son dönemde yaşanan küresel gelişmelere işaret ederek, "Pandemi, savaşlar ve enerji kriziyle çalkalanan, türbülansa giren dünyada tarım ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk ve Bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun." değerlendirmesinde bulundu. Tarımı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Varank, "Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz. Tarım yapmak yeterli değil, gıda endüstrisi bu işi katma değerli hale getiren endüstri. Burada da Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz haberlerde izliyoruz, Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.