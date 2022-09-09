Bakan Vahit Kirişçi açıkladı: Türkiye bu alanda dünyada 6'ncı sırada

Festival açılışında konuşan Bakan Kirişci, "Biliyorsunuz; üzüm, bolluk, bereket, şifa demek. Sizlerin ürettiği üzümler ülkemizin ekonomisinde de önemli bir yer tutuyor. Dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD’den sonra geliyoruz. Yani ülkemiz, dünyada 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6. sırada yer almaktadır. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 5,4’ünü üretmekteyiz. Kuru üzüm ihracatında ise, ülkemiz yüzde 32’lik pay ile ilk sıradadır. Son 20 yılda, üzüm ihracatımız yüzde 225 oranında artarak, geçen yıl 265 bin tona; ihracat değeri olarak da aynı dönemde yüzde 491 oranında artarak yine geçen yıl 205 milyon dolara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.