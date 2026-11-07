Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar!
Galatasaray'da Rams Park'ın zemini için çalışmalar sürüyor. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki yönetim zeminle ilgili yeni bir karar aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da Rams Park'ın zemini için çalışmalar sürüyor. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki yönetim zeminle ilgili yeni bir karar aldı.
Galatasaray'da stat zeminine ilişkin sorun devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'in sakatlanmasında da payı olduğu söylenen zeminle ilgili yeni bir karar alındı.
Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin bir İngiliz firmasıyla zemine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması konusunda anlaştığı ifade edildi.
Milli arada da tüm mesainin zeminin düzeltilmesine harcanacağı belirtildi. NTVSpor'a göre; yönetimin ilerleyen dönemde bu problemin en aza indirilmesini hedeflediği aktarıldı.
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