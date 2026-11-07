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Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar!

Galatasaray'da Rams Park'ın zemini için çalışmalar sürüyor. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki yönetim zeminle ilgili yeni bir karar aldı.

#1
Foto - Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar!

Galatasaray'da stat zeminine ilişkin sorun devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'in sakatlanmasında da payı olduğu söylenen zeminle ilgili yeni bir karar alındı.

#2
Foto - Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar!

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin bir İngiliz firmasıyla zemine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması konusunda anlaştığı ifade edildi.

#3
Foto - Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar!

Milli arada da tüm mesainin zeminin düzeltilmesine harcanacağı belirtildi. NTVSpor'a göre; yönetimin ilerleyen dönemde bu problemin en aza indirilmesini hedeflediği aktarıldı.

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