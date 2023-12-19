Bakan Uraloğlu: Bakanlık yatırımlarımızın varlık değeri 250 milyar dolardır

"Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2024 yılı için 661 milyar lira olan bütçe teklifinin 348 milyar lirasının yatırımlara ayrıldığını kaydederek, etüt proje çalışmaları devam eden hatlardan Afyonkarahisar-Burdur, Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray, Şanlıurfa-Mardin, Malatya-Elazığ-Diyarbakır, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta, Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren hatlarının etüt proje çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi. Yaklaşık 1100 köye daha 4.5 G teknolojisi ile mobil geniş bant hizmeti götüreceklerini bildiren Uraloğlu, savunma sektörü için Ulusal Siber Kalkan 2024 tatbikatını gerçekleştireceklerini ifade etti. Uraloğlu, 5G yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Bu geçişi ülkemiz için en uygun zamanda, yerli ve milli üretimi destekleyecek şekilde yapacağız." dedi. Erzurum-Kars güzergahında bölgesel turistik tren seferlerini başlatacaklarını, Çeşmeli-Kız Kalesi otoyol çalışmalarını hızlandıracaklarını anlatan Uraloğlu, Akdeniz Sahil Yolu'nun yapım çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, gelecek yıl Aydın-Denizli Otoyolu'nun 74 kilometre uzunluğundaki 2. kesimi, TEM Edirne-Karaağaç Bağlantı Yolu, Bergama-Soma Yolu, Ankara-Çankırı Yolu Akyurt Geçişi, Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu Altınorfoz Viyadüğü, Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı, Çiğdemli-Kadışehri İl Yolu, Ordu-Topçam-Mesudiye Dere Yolu, Kahta-Narince-Nissibi Yolu, Siirt-Kurtalan Yolu, Yusufeli Merkez Viyadüğü, Tatvan-Bitlis-Baykan Yolu, Van Çevre Yolu, Bursa ili Çalı Yolu 2. etabı, Balıkesir Kuzey Çevre Yolu 1. etabı, Yenişehir-Bilecik Devlet Yolu, Simav Çevre Yolu, İznik Çevre Yolu, Bursa TEKNOSAB Kavşağı, Aşık Şenlik Tüneli'ni tamamlayarak milletin hizmetine sunacaklarını bildirdi. İstanbul'daki raylı sistem projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bazı projelere ilişkin görselleri milletvekillerine göstererek, İstanbul'da 5 kent içi raylı sistemin 3'ünü birkaç ay içerisinde bitirip hizmete açacaklarını söyledi. Uraloğlu, şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda inşallah Gayrettepe-Kağıthane arasını yakında bitiriyoruz. Halkalı-Başakşehir arasının Kayaşehir-İstanbul Havalimanı arasını önümüzdeki aylarda bitiriyoruz. Tam çevreci, turistik bir proje olan Sirkeci- Kazlıçesme kentsel dönüşüm hattını hayata geçiriyoruz. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı da inşallah önümüzdeki aylarda bitiriyoruz. Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz." Amanoslar'ı, Dörtyol-Hassa Projesi ile hem demir yolu hem kara yolu tünelleriyle geçeceklerini anlatan Uraloğlu şöyle dedi: "Kalkınma Yolu ile ilgili projeleri size aktardık, bunu da inşallah yakından takip ediyoruz; bakan, başbakan, devlet başkanı seviyesinde görüşüyoruz, bunun bütün aşamalarını da inşallah hayata geçireceğiz. Zengezur Koridoru; Ermenistan topraklarından geçmesini planladığımız, orada 'Buradan geçilmez.' diye konuşuluyordu, halbuki şimdi gelinen süreçte Paşinyan artık bu koridorun kendi topraklarından geçmesi gerektiğini söylüyor. Bunu hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle." "Biz bu projeleri hayata geçirmesek İstanbul'un nüfusu 25 milyon olurdu" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü raylı sistemle de geçeceklerini anlatan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "Boğazı tekrar geçmiş olacağız. Kapıkule'ye kadar demir yolu hattımızı ulaştırmış olacağız. Bursa'nın demir yolunu takip ediyoruz, 2025-2026'da bitireceğiz. Ankara-İzmir yüksek hızlı trenini de çok hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yerköy-Kayseri; burayı bitiriyoruz inşallah. Artık Karadeniz'e ulaştırıyoruz, önce Çorum'a, sonra Samsun'a raylı sistemi götüreceğiz." Bakan Uraoğlu, 57 havalimanı yaptıklarını vurgulayarak şöyle dedi: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini bitirdik, önümüzdeki günlerde açıyoruz inşallah. Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay bitiriyoruz. Bayburt, Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarına da devam ediyoruz. Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz. İstanbul tersaneyi bitirerek birinci bölümünü hayata geçireceğiz. Bizim yaptığımız projeler sadece bir ulaşım projesi değildir, sadece yük ve yolcu taşımıyoruz. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle insanımızı kendi memleketinde, kendi yöresinde istihdam ediyoruz. Eğer biz bu projeleri hayata geçirmesek İstanbul'un nüfusu 25 milyon olurdu, bunu lütfen unutmayalım."