Bakan Özhaseki: 90 bin müracaat oldu

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, afetzedelerin konutlarına yönelik çalışmaları sık sık sorduğunu, kendilerinin de gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı temel atma törenine katıldıklarına dikkati çeken Özhaseki, "Kamuda neredeyse 30. yılım, belediye başkanlığım uzun sürdü, binlerce temel atmaya katıldım ama bu kadar güzel, anlamlı ve bizi de duygulandıran törenler az olmuştur. Çok şükür seviniyoruz, bugün burada temel atıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, programda aynı zamanda Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nin de temelinin atıldığını belirterek, "Kahramanmaraş ve Malatya'da da aynı şekilde bu güzellik içerisinde site yapıp, o yetim yavrularımızın yüzünü güldürmeliyiz." dedi.