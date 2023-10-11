Bakan Özhaseki: 90 bin müracaat oldu

Yerinde dönüşüm projesi başlattıklarını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti: "En çok müracaat da dikkat ediyorum Hatay bölgesinden çıktı. 90 binden fazla kardeşimiz ve 15 bin civarında iş yeri sahibi de bize müracaat etti. Bunları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere. Orada da kentsel dönüşümü kolaylaştıran birtakım formülleri ortaya koyduğumuz gibi şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde engel olan ne varsa onu aşacağımız kuralları da getiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde meclisten geçiririz."