Bakan Özhaseki: 90 bin müracaat oldu

Vali Mustafa Masatlı da kız çocukları için yapılan her çalışma ve hizmetin değerinin farkında olduklarını belirterek, "Her yaştaki kız çocuğumuzun eğitimden korunmaya, istihdamdan yuva kurmasına kadar hassasiyetlerimizi hep ön planda tutarak gerek devletimiz gerekse de milletimiz üzerine düşeni her daim yapmıştır. Temelini attığımız kompleks, her birinde 10 kız çocuğumuzun kalacağı 5 villa ve her birinde 6 kız çocuğumuzun kalacağı 5 ÇOKİM projesiyle toplamda 80 kişilik. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini de sağlayacak donatılarıyla hayata geçirilecek." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, depremlerden etkilenen illerdeki yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta bir seferberlik ilan edildiğini söyledi.