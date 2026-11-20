İstanbullulara kritik uyarı: Saat 17.00'den önce köprüyü geçin!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. 17 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlanırken, AKOM İstanbul’da saatte 85 kilometreye ulaşabilecek lodos ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Prof. Dr. Orhan Şen de özellikle köprü trafiğine dikkat çekerek Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçecek vatandaşlara saat 17.00’den önce köprüleri kullanmaları çağrısında bulundu.