Bakan Mustafa Varank'tan heyecanlandıran "yerli otomobil" açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. Bakan Varank, "Otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak, mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız" diye konuştu.